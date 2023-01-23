Латвия из солидарности с Эстонией понизит уровень дипотношений с Россией
Латвия из солидарности с Эстонией понизит уровень дипотношений с Россией с 24 февраля
Посольство Латвии
Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией, заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич в своем Twitter.
«В знак солидарности с Эстонией Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом», — написал он.
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