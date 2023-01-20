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США объявили о поставках Украине комплексов ПВО NASAMS и Avenger

Новый пакет военной помощи Украине со стороны США оценивается в $2,5 млрд
ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMS (Фото: kongsberg.com)

В новый пакет военной помощи Украине от США войдут зенитные ракетные комплексы NASAMS и восемь ЗРК Avenger, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на совещании Контактной группы по обороне Украины, собранном на авиабазе Рамштайн.

Кроме комплексов ПВО, США поставят Украине 59 БМП Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 бронетранспортера MRAP, 350 броневиков Humvee, а также боеприпасы.

NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. В зависимости от ракет может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км и высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c. Разработка принадлежит норвежской фирме Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon.

Перед началом совещания на Рамштайне к его участникам, представляющим 50 стран и организаций, обратился президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что «Кремль должен проиграть».

По словам Остина, США с начала военных действий 24 февраля предоставили Киеву военную помощь на общую сумму в $26,7 млрд, включая новый пакет поддержки на сумму в $2,5 млрд. «Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира. Так что не заблуждайтесь: мы будем поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется», — сказал министр обороны Соединенных Штатов.

Материал дополняется.

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