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FT сообщила о «шольцинге» в переговорах о поставках Украине танков

FT сообщила о «шольцинге» в переговорах о поставках Украине танков Leopard
Союзники Берлина недовольны из-за нерешительности Олафа Шольца относительно поставки танков Leopard-2 Украине, они «сбиты с толку», потому что о ней не удалось договориться на встрече на базе Рамштайн
Олаф Шольц (второй справа)
Олаф Шольц (второй справа) (Фото: David Hecker / Getty Images)

На фоне нерешительности канцлера Германии Олафа Шольца насчет поставок немецких танков Leopard-2 Украине в социальных сетях набрало популярность слово «шольцинг», обратил внимание профессор европейских исследований Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш. О его открытии сообщает Financial Times.

Под этим неологизмом пользователи подразумевают заявления о благих намерениях и поиск любых причин, чтобы отложить их осуществление.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Сюзи Дэвидсон сообщила, что в заявлениях представителей правительства Германии есть двусмысленность, что вызывает раздражение союзников Берлина. В частности, напоминает FT, 22 января Шольц уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о поставках танков Киеву, сказав, что «в будущем ФРГ будет действовать так же, как и в прошлом, тесно координируя свои действия с союзниками». В тот же день глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала, что страна не будет возражать против передачи Leopard украинской армии из других государств, если в Берлин поступит такое обращение.

Германия играет ключевую роль в дебатах о поставках Leopard, потому что их делают на заводе концерна Krauss-Maffei Wegmann в Мюнхене. Несколько стран Европы, где на вооружении стоят эти танки, выразили готовность передать их Киеву в составе международной коалиции, например Польша и Финляндия. Германия продолжает колебаться: власти заявляют, что Берлину будет проще поставить на Украину танки, если первыми это сделает Вашингтон, — из-за прошлого Германии. В Пентагоне заявляют, что пока не видят смысла передавать Киеву американские танки Abrams из-за сложности и высокой стоимости обслуживания.

Вопрос о поставке Украине Leopard должен был решиться 20 января на авиабазе США Рамштайн в Германии, где прошла встреча контактной группы по обороне Украины, но добиться результата не удалось. Как пишет FT, союзники ФРГ «оказались сбиты с толку» из-за отсутствия прорыва по этой теме. «Люди думали, что Шольц наконец-то начал двигаться в правильном направлении. Теперь им остается чесать затылки, задаваясь вопросом, что не так с этим парнем», — сказал газете один из дипломатов. Польский МИД 23 января допустил, что ФРГ окажется в международной изоляции, если не даст добро на передачу Leopard Украине.

Как пишет FT, власти Германии возмущены из-за предположений, что ФРГ делает недостаточно в вопросе поддержки украинцев. Страна — вторая после США по размерам военной помощи Киеву, заявил Шольц летом 2022 года. Берлин передал ВСУ системы ПВО, реактивные системы залпового огня и другие виды вооружений, а в начале января пообещал отправить на Украину боевые машины пехоты Marder.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц танки Германия Украина

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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