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Текслер предложил списать долги регионов в счет затрат на мобилизацию

Челябинский губернатор предложил списать долги регионов в счет затрат на мобилизацию
У Кремля позиции по вопросу списания долгов с регионов пока нет, поскольку это требует проработки Министерством финансов, заявил Дмитрий Песков
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Глава комиссии Госсовета по экономике и финансам, губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил списать с регионов долги по реструктурированным бюджетным кредитам в объеме средств, которые они потратили на поддержку новых территорий России и мобилизационные мероприятия. Об этом он заявил на заседании комиссии, передает ТАСС.

Текслер предложил включить списание задолженностей в меры поддержки региональных бюджетов «в условиях внешнего санкционного давления». Губернатор также считает, что регионам нужно разрешить иметь долг выше того, что допускается законодательством, в случае, если долговая нагрузка обусловлена геополитическими факторами.

У Кремля позиции по вопросу списания долгов с регионов из-за мобилизации и поддержки новых территорий пока нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Это требует «очень-очень скрупулезной проработки по линии Министерства финансов», пояснил Песков.

Указ о проведении в России частичной мобилизации президент Владимир Путин подписал 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что план призыва 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии, выполнен, и мобилизация завершена. 

Согласно указу президента, призванные по частичной мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и должны получать выплаты и ежемесячное довольствие. Размер единовременной выплаты при этом не может быть меньше 195 тыс. руб.

Ряд регионов решили самостоятельно ввести выплаты призванным по частичной мобилизации: например, МоскваКурская и Сахалинская области. При этом в некоторых регионах возникали сложности с выплатами и поддержкой мобилизованных. В частности, глава Чувашии рассказал о проблеме с закупкой экипировки, при которой республика прежде всего рассчитывает на свой бюджет. Губернатор Омской области Александр Бурков сказал, что поддержка мобилизованных на региональном уровне зависит от бюджетной обеспеченности каждого субъекта, а дефицит бюджета региона превысил 13 млрд руб. 

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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» и сенатор Андрей Турчак также отметил, что меры поддержки мобилизованных в регионах зависят от возможностей субъекта, что «порождает чувство социальной несправедливости». Он предложил выделить компенсацию из средств федерального бюджета с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности регионов.

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Теги
Яна Ломакина, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
мобилизация частичная мобилизация регионы Челябинская область Алексей Текслер
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