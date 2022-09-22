Собянин установил выплаты мобилизованным москвичам и их семьям

Военнослужащим, призванным по мобилизации, полагается ежемесячная выплата 50 тыс. руб., в случае ранения — от 500 тыс. до 1 млн руб. В случае гибели мобилизованного семья получит 3 млн руб.

Фото: Илья Кошелев / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты военнослужащим, призванным по мобилизации. Так, следует из указа, ежемесячная выплата составит 50 тыс. руб.

В случае получения тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащим полагается единовременная выплата в размере 1 млн руб., в случае получения легкого ранения (контузии, травмы, увечья) — 500 тыс. руб.

Единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо «их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения <...> или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы», составит 3 млн руб. членам семей погибших (умерших).

На нее могут претендовать:

супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим);

родители погибшего (умершего);

несовершеннолетние дети погибшего (умершего);

дети погибшего (умершего), ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет и достигшие на день гибели (смерти) погибшего (умершего) возраста 18 лет;

дети погибшего (умершего), обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения по основным образовательным программам и не достигшие на день гибели (смерти) погибшего (умершего) возраста 23 лет.

Выплаты установили и в Крыму. По поручению главы региона Сергея Аксенова каждый мобилизованный житель единоразово получит 200 тыс. руб.

По словам вице-премьера республики Елены Романовской, заявление на выплату можно подать лично в воинской части.

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«Выплата будет осуществляться на расчетный счет, указанный заявителем, в течение пяти рабочих дней после поступления приказа командира части о зачислении на военную службу», — пояснила она.

Заявления будут принимать сотрудники местного минтруда «непосредственно в воинской части».

Накануне президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны 300 тыс. военнообязанных.

В указе Путина сказано, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно последнему, призыву на военную службу подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку.