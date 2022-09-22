Собянин установил выплаты мобилизованным москвичам и их семьям
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты военнослужащим, призванным по мобилизации. Так, следует из указа, ежемесячная выплата составит 50 тыс. руб.
В случае получения тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащим полагается единовременная выплата в размере 1 млн руб., в случае получения легкого ранения (контузии, травмы, увечья) — 500 тыс. руб.
Единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо «их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения <...> или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы», составит 3 млн руб. членам семей погибших (умерших).
На нее могут претендовать:
- супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим);
- родители погибшего (умершего);
- несовершеннолетние дети погибшего (умершего);
- дети погибшего (умершего), ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет и достигшие на день гибели (смерти) погибшего (умершего) возраста 18 лет;
- дети погибшего (умершего), обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения по основным образовательным программам и не достигшие на день гибели (смерти) погибшего (умершего) возраста 23 лет.
Выплаты установили и в Крыму. По поручению главы региона Сергея Аксенова каждый мобилизованный житель единоразово получит 200 тыс. руб.
По словам вице-премьера республики Елены Романовской, заявление на выплату можно подать лично в воинской части.
«Выплата будет осуществляться на расчетный счет, указанный заявителем, в течение пяти рабочих дней после поступления приказа командира части о зачислении на военную службу», — пояснила она.
Заявления будут принимать сотрудники местного минтруда «непосредственно в воинской части».
Накануне президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны 300 тыс. военнообязанных.
В указе Путина сказано, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно последнему, призыву на военную службу подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку.
По закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» на отсрочку имеют право члены Совета Федерации и депутаты Госдумы; получившие бронь по решению правительства; признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев); ухаживающие за близкими родственниками, нуждающимися в таком уходе по состоянию здоровья, если нет других лиц, которые могут этим заниматься; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающие без матери хотя бы одного ребенка в возрасте до 16 лет; имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и при этом имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.
Увольнять с военной службы, согласно указу, будут лишь по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, в случае признания военно-врачебной комиссией негодными к военной службе и в связи со вступлением в законную силу приговора суда о лишении свободы.
Согласно ст. 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. По словам Картаполова, резервисты могут переезжать из одного российского региона в другой; ограничения на выезд будут действовать там, «где будет проводиться специальная военная операция».