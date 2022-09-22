Собянин установил выплаты мобилизованным москвичам и их семьям

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (+0,16) Инвестиции, 21 сен, 16:10
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 60,87 (+0,85) Инвестиции, 21 сен, 16:10
«Газпром» увеличит инвестпрограмму на 220 млрд руб. Бизнес, 15:40
Умные помощники водителя: что такое интеллектуальный ассистент скорости Партнерский проект, 15:40
VK открыла доступ к собственным технологиям распознавания речи Life, 15:38
Какие ошибки совершает начальник при знакомстве с новым сотрудником Pro, 15:26
Белоруссия на полгода запретит вывоз автомобилей и смартфонов Политика, 15:19
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 15:17
Евро подешевел на ₽2 и впервые с июля упал на Мосбирже ниже ₽58 Инвестиции, 15:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:11
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Собянин установил выплаты мобилизованным москвичам и их семьям Политика, 14:59
Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Pro, 14:55
МИД счел похвальным заявления Байдена о Совбезе ООН Политика, 14:51
Песков заявил, что статус СВО после объявления мобилизации не изменился Политика, 14:44
Южная Корея конфисковала $185 млн в криптовалюте в счет уплаты налогов Крипто, 14:41
Президент «Ахмата» назвал нового главного тренера команды Спорт, 14:40
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Собянин установил выплаты мобилизованным москвичам и их семьям

Военнослужащим, призванным по мобилизации, полагается ежемесячная выплата 50 тыс. руб., в случае ранения — от 500 тыс. до 1 млн руб. В случае гибели мобилизованного семья получит 3 млн руб.
Фото: Илья Кошелев / Global Look Press
Фото: Илья Кошелев / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты военнослужащим, призванным по мобилизации. Так, следует из указа, ежемесячная выплата составит 50 тыс. руб.

В случае получения тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащим полагается единовременная выплата в размере 1 млн руб., в случае получения легкого ранения (контузии, травмы, увечья) — 500 тыс. руб.

Единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо «их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения <...> или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы», составит 3 млн руб. членам семей погибших (умерших).

На нее могут претендовать:

  • супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим);
  • родители погибшего (умершего);
  • несовершеннолетние дети погибшего (умершего);
  • дети погибшего (умершего), ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет и достигшие на день гибели (смерти) погибшего (умершего) возраста 18 лет;
  • дети погибшего (умершего), обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения по основным образовательным программам и не достигшие на день гибели (смерти) погибшего (умершего) возраста 23 лет.

Выплаты установили и в Крыму. По поручению главы региона Сергея Аксенова каждый мобилизованный житель единоразово получит 200 тыс. руб.

По словам вице-премьера республики Елены Романовской, заявление на выплату можно подать лично в воинской части.

Читайте на РБК Pro
Pro
Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Как Amazon заслужил репутацию работодателя-монстра — в шести пунктах
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что происходит с сырьем во время рецесcий и как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Стоит ли ждать волны дефолтов на российском рынке облигаций
Статьи
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции

«Выплата будет осуществляться на расчетный счет, указанный заявителем, в течение пяти рабочих дней после поступления приказа командира части о зачислении на военную службу», — пояснила она.

Заявления будут принимать сотрудники местного минтруда «непосредственно в воинской части».

Накануне президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны 300 тыс. военнообязанных.

В России объявлена частичная мобилизация. Что важно знать
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В указе Путина сказано, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно последнему, призыву на военную службу подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку.

В первую очередь под мобилизацию попадают солдаты, старшины и прапорщики до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Выпускники военных кафедр могут быть мобилизованы в случае востребованности военно-учетных специальностей. В случае нехватки специалистов с «какими-то особыми» специальностями мобилизацию также могут провести среди запасников второго разряда, в частности операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), специалистов разведки, а также связистов, пояснил Картаполов.

По закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» на отсрочку имеют право члены Совета Федерации и депутаты Госдумы; получившие бронь по решению правительства; признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев); ухаживающие за близкими родственниками, нуждающимися в таком уходе по состоянию здоровья, если нет других лиц, которые могут этим заниматься; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающие без матери хотя бы одного ребенка в возрасте до 16 лет; имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и при этом имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

Увольнять с военной службы, согласно указу, будут лишь по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, в случае признания военно-врачебной комиссией негодными к военной службе и в связи со вступлением в законную силу приговора суда о лишении свободы.

Согласно ст. 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. По словам Картаполова, резервисты могут переезжать из одного российского региона в другой; ограничения на выезд будут действовать там, «где будет проводиться специальная военная операция».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Сергей Собянин выплаты мобилизация
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Песков заявил, что статус СВО после объявления мобилизации не изменился
Политика
В городах России прошли задержания на акциях против мобилизации
Политика
Песков сообщил об отсутствии планов по мобилизации экономики
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter