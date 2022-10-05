Кремль пообещал регионам помощь в вопросе о выплатах мобилизованным

Песков: проблемы с выплатами мобилизованным в регионах будут решать с федеральным центром

Накануне омский губернатор сообщил, что в бюджете региона нет средств для единовременных выплат мобилизованным. Песков заявил, что сложности возникают, поскольку это дополнительные расходы, федеральный центр поможет решить вопрос

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В некоторых регионах возникают сложности с выплатами мобилизованным, поскольку это дополнительные расходы, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. О подобной проблеме говорил, в частности, губернатор Омской области Александр Бурков.

«Разумеется, у некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет. Поэтому такие ситуации могут возникать. Но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться», — сказал Песков.

4 октября Бурков заявил, что поддержка мобилизованных на региональном уровне зависит от бюджетной обеспеченности каждого субъекта, а Омская область по этому показателю сместилась с 29-го на 51-е место — дефицит бюджета в регионе превышает 13 млрд руб.

«Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тыс. руб. на поддержку, Красноярский край — 100 тыс. руб. Та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом. <...> Понятно, что мы не можем конкурировать в этом с Москвой, где бюджет позволяет пойти на дополнительные меры поддержки — ежемесячные выплаты мобилизованным в размере 50 тыс. руб.», — заявил омский губернатор, но пообещал, что власти будут искать «механизм решения» проблемы и сделают все, чтобы военнослужащие получили поддержку и соцгарантии.

Так губернатор ответил на видеообращение мобилизованных в адрес правительства Омской области, в котором они поинтересовались, получат ли их семьи единовременные выплаты и будут ли решены проблемы с предоставлением кредитных каникул.