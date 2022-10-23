Мобилизованные по ошибке россияне получат выплаты за период службы
Россияне, вернувшиеся домой, после того как решение об их мобилизации отменили, получат выплаты за период военной службы, сообщили РБК на горячей линии, посвященной частичной мобилизации в России.
«Пока человек был мобилизован, рабочий контракт с ним на это время был приостановлен. Он должен получить выплаты от Министерства [обороны] за то время, пока он на мобилизации», — сказали на горячей линии.
21 октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о возвращении домой около 10 тыс. россиян, мобилизованных по ошибке. «На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тыс. человек по разным причинам», — сказал глава комитета, отвечая на вопрос о мобилизованных по ошибке.
Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. В середине октября он говорил, что в рамках мобилизации уже призвано более 220 тыс. человек при заявленном Минобороны плане в 300 тыс. человек.
В начале октября Путин утвердил поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие приостановку трудового договора по месту работы для граждан, призванных в рамках мобилизации. Их нельзя будет уволить, а после завершения военной службы у граждан с приостановленным договором будет три месяца для возвращения на работу. За мобилизованным сотрудником сохраняются полученные на работе социальные гарантии, а период военной службы засчитывается в трудовой стаж.
19 октября Путин поручил правительству определить размер месячного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, в размере 195 тыс. руб. Оно полагается в том числе тем мобилизованным, которые проходят подготовку и обучение.