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В еще четырех регионах объявили о дополнительных выплатах мобилизованным

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Власти Сахалинской области, Адыгеи и Кабардино-Балкарии выделят мобилизованным жителям региона дополнительную поддержку на региональном уровне: на Сахалине и в Адыгее речь идет о единовременной выплате, в Кабардино-Балкарии — о ежемесячной.

Сахалинский губернатор Владимир Лимаренко в телеграм-канале сообщил, что семьи мобилизованных получат по 300 тыс. руб. Выплату получат либо супруги, либо родители (если мобилизованный не состоит в браке), либо дети (если нет законной супруги или родителей).

В Якутии мобилизованные единовременно получат 200 тыс. руб., заявил в телеграм-канале глава региона Айсен Николаев. Также предусмотрены другие льготы: например, отмена платы в детских садах и повышенная стипендия детям в вузах.

В Адыгее единовременная денежная выплата составит 100 тыс. руб., сообщил в телеграм-канале губернатор Мурат Кумпилов.

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о ежемесячной выплате в размере 25 тыс. руб. на период прохождения военной службы.

«В случае получения ранения (контузии, травмы, увечья) в зависимости от степени тяжести военнослужащим полагается единовременная выплата в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. В случае гибели военнослужащего единовременная республиканская выплата составит 1 млн руб. членам семей погибших», — говорится в сообщении на сайте властей республики.

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Мобилизованные и добровольцы из Москвы получат дополнительные выплаты
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

О частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно его указу, призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Мобилизованным полагается ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты.

Многие регионы приняли решение о дополнительной поддержке мобилизованных. В Москве они будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 50 тыс. руб., в Тульской и Курской областях — единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. руб.

Теги
Кабардино-Балкария Сахалинская область частичная мобилизация выплаты Адыгея
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