В еще четырех регионах объявили о дополнительных выплатах мобилизованным

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Власти Сахалинской области, Адыгеи и Кабардино-Балкарии выделят мобилизованным жителям региона дополнительную поддержку на региональном уровне: на Сахалине и в Адыгее речь идет о единовременной выплате, в Кабардино-Балкарии — о ежемесячной.

Сахалинский губернатор Владимир Лимаренко в телеграм-канале сообщил, что семьи мобилизованных получат по 300 тыс. руб. Выплату получат либо супруги, либо родители (если мобилизованный не состоит в браке), либо дети (если нет законной супруги или родителей).

В Якутии мобилизованные единовременно получат 200 тыс. руб., заявил в телеграм-канале глава региона Айсен Николаев. Также предусмотрены другие льготы: например, отмена платы в детских садах и повышенная стипендия детям в вузах.

В Адыгее единовременная денежная выплата составит 100 тыс. руб., сообщил в телеграм-канале губернатор Мурат Кумпилов.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о ежемесячной выплате в размере 25 тыс. руб. на период прохождения военной службы.

«В случае получения ранения (контузии, травмы, увечья) в зависимости от степени тяжести военнослужащим полагается единовременная выплата в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. В случае гибели военнослужащего единовременная республиканская выплата составит 1 млн руб. членам семей погибших», — говорится в сообщении на сайте властей республики.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Почему даже на фоне рецессии компании продолжают нанимать персонал Почему даже на фоне рецессии компании продолжают нанимать персонал Статьи Pro Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Инструкции Pro «Привыкли — и точка»: почему спорный бренд фастфуда в итоге прижился «Привыкли — и точка»: почему спорный бренд фастфуда в итоге прижился Статьи Pro Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Статьи Pro Чего точно не стоит делать, если вам тревожно: 5 советов Чего точно не стоит делать, если вам тревожно: 5 советов Инструкции Pro Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Прогнозы Pro Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Статьи Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи

О частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно его указу, призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Мобилизованным полагается ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты.

Многие регионы приняли решение о дополнительной поддержке мобилизованных. В Москве они будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 50 тыс. руб., в Тульской и Курской областях — единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. руб.