Война Израиля и ХАМАС. Главное

Израильские военные завершили окружение Джабалии и готовы к дальнейшему наступлению, сообщила ЦАХАЛ. В рамках «подготовки местности к бою» армия атаковала объекты ХАМАС с воздуха, в частности целями стали три шахты туннелей на окраине города, где «были обнаружены террористы». В боях на окраине также участвовали танки и спецназ. Джабалия — город на севере секторе Газа. Непосредственно рядом с ним находится лагерь палестинских беженцев с таким же названием, это одно из самых густонаселенных мест в мире.