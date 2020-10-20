МИД назвал бездоказательными выводы из доклада ОЗХО по делу Навального

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Москва рассматривает аргументацию доклада технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по Алексею Навальному как сугубо формальную, призывом которой является обоснование отказа Берлина от реагирования на запросы российской стороны. Об этом говорится в комментарии МИД России.

Российские дипломаты считают, что отсутствие в докладе данных о химическом составе и характеристик веществ свидетельствует о бездоказательности утверждений об отравлении политика.

«Без этих данных не представляется возможным завершить предусмотренную российским законодательством доследственную проверку на предмет определения признаков возможного состава преступления для последующего возбуждения уголовного дела применительно к произошедшему с Алексеем Навальным в Томске», — говорится в сообщении.

В начале октября техсекретарит ОЗХО опубликовал отчет, в котором утверждалось, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия.