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Отравление Навального ,  
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МИД назвал бездоказательными выводы из доклада ОЗХО по делу Навального

Фото:Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Москва рассматривает аргументацию доклада технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по Алексею Навальному как сугубо формальную, призывом которой является обоснование отказа Берлина от реагирования на запросы российской стороны. Об этом говорится в комментарии МИД России.

Российские дипломаты считают, что отсутствие в докладе данных о химическом составе и характеристик веществ свидетельствует о бездоказательности утверждений об отравлении политика.

«Без этих данных не представляется возможным завершить предусмотренную российским законодательством доследственную проверку на предмет определения признаков возможного состава преступления для последующего возбуждения уголовного дела применительно к произошедшему с Алексеем Навальным в Томске», — говорится в сообщении.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

В начале октября техсекретарит ОЗХО опубликовал отчет, в котором утверждалось, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, после чего пилоты совершили в Омске срочную посадку. Оппозиционера в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу, где он впал в кому. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября правительство Германии сообщило, что политик был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Это установили специалисты лаборатории бундесвера. Впоследствии выводы немецких специалистов подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Отравление оппозиционера в Германии связали с действиями российских спецслужб.

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15 октября Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии. В частности, под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФУ) Сергей Меняйло. Санкции подразумевают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Москва отрицает причастность властей к произошедшему с оппозиционером и настаивает на многостороннем расследовании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, санкции против России являются «сознательным недружественным шагом». В Кремле отметили, что этим шагом ЕС нанес вред отношениям с Россией. Песков отметил, что Москва проанализирует действия ЕС и будет действовать, исходя из своих интересов.

Глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и ЕС на фоне отравления оппозиционера. По словам министра, Брюссель высокомерно относится к Москве и «неподобающе себя ведет в связи с инцидентом с Навальным». России нужно «перестать оглядываться на оценки» Евросоюза, отметил Лавров.

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