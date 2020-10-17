Госдеп одобрил санкции ЕС против России из-за отравления Навального

США приветствуют решение ЕС о введение санкций в отношении российских официальных лиц, которые, по мнению Брюсселя, связаны с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила в своем Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности», — написала Ортэгус в Twitter.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, а также Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением Навального. В частности, им запрещается въезд в страны ЕС и транзит через них, а их активы в Евросоюзе будут заморожены.

По мнению Брюсселя, «отравление Алексея Навального было невозможно без согласия администрации президента России», а также было возможно только при участии ФСБ.

В Кремле заявили, что не видят логики в санкциях против России из-за Навального. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые ограничения Евросоюза — «сознательный недружественный шаг».