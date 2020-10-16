МИД ФРГ объяснил список попавших под санкций из-за Навального россиян
Российские высокопоставленные граждане, против которых были введены санкции Евросоюза из-за отравления Алексея Навального, могут рассматриваться как «ответственные» за произошедшее с ним. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау в Берлине.
«Наши меры направлены на отдельных лиц и учреждение, которые могут рассматриваться в качестве ответственных за это преступление», — заявил Маас. Он отметил, что санкции являются сигналом для Москвы от европейцев.
Министр добавил, что отравление Навального «бросает тень» на отношения Евросоюза и России, а сам инцидент не мог остаться без последствий.
15 октября ЕС ввел санкций против шести российских граждан и Научно-исследовательского института органической химии и технологии. Меры стали ответом Европы на инцидент с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которого, как считают в западных странах, отравили боевым веществом из группы «Новичок». В ЕС утверждают, что к произошедшему причастны российские спецслужбы.