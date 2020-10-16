МИД ФРГ объяснил список попавших под санкций из-за Навального россиян

По словам Мааса, в него вошли лица, «ответственные за преступление». Министр назвал санкции «сигналом Москве». В Кремле в европейских санкциях не увидели логики и назвали их «недружественным шагом»

Хайко Маас (Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости)

Российские высокопоставленные граждане, против которых были введены санкции Евросоюза из-за отравления Алексея Навального, могут рассматриваться как «ответственные» за произошедшее с ним. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау в Берлине.

«Наши меры направлены на отдельных лиц и учреждение, которые могут рассматриваться в качестве ответственных за это преступление», — заявил Маас. Он отметил, что санкции являются сигналом для Москвы от европейцев.

Министр добавил, что отравление Навального «бросает тень» на отношения Евросоюза и России, а сам инцидент не мог остаться без последствий.

15 октября ЕС ввел санкций против шести российских граждан и Научно-исследовательского института органической химии и технологии. Меры стали ответом Европы на инцидент с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которого, как считают в западных странах, отравили боевым веществом из группы «Новичок». В ЕС утверждают, что к произошедшему причастны российские спецслужбы.