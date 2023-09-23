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Военная операция на Украине ,  
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США решили «не предупреждать русских» о поставках ATACMS Украине

FT: администрация Байдена решила публично не объявлять о поставках ATACMS Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев получит дальнобойные ракеты с кассетными боеприпасами, пишет FT. О том, что Байден пообещал Зеленскому небольшую партию ATACMS, сообщал NBC. Официально Вашингтон о передаче ракет не объявлял. Россия выступает против поставок
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден после нескольких месяцев обсуждений решил поставить Украине американские ракеты ATACMS большой дальности, но публично Вашингтон не объявил об этом, чтобы «не предупреждать русских», пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Киеву передадут ракеты, оснащенные кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой, сказали собеседники издания.

Решение было принято еще до приезда президента Украины Владимира Зеленского в США, где он выступил в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке и встретился с Байденом.

По данным источников NBС News, на переговорах американский президент пообещал украинскому лидеру небольшую партию ATACMS. О том, что администрация Байдена близка к поставке таких ракет с кассетными боеприпасами сообщали собеседники The Washington Post.

Официально Белый дом не подтверждал передачу дальнобойных ракет Киеву. Кроме того, 21 сентября советник по нацбезопасности администрации президента США Джейк Салливан сказал, что Байден «твердо решил, что не будет предоставлять ATACMS, но не исключил этого в будущем».

23 сентября в ответ на просьбу прокомментировать возможность передачи ракет госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина продолжит получать поддержку с учетом своих потребностей.

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Ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Киев просит США их поставить с прошлого года. В то же время Пентагон обеспокоен, что передача Киеву ракет из относительного небольшого американского запаса может подорвать боеготовность США в случае других возможных конфликтов, писала The Washington Post. Кроме того, администрация Байдена не считает, что ATACMS станут «волшебным средством» для Украины и не сможет быть «оружием, способным изменить правила игры», отмечало Politico.

Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия и военной техники Киеву. МИД называл передачу дальнобойного вооружения «красной линией» для Москвы. Россия будет вынуждена продолжить отодвигать угрозу от своих границы по мере того, как на Украину будут поступать все более дальнобойные системы, заявлял президент Владимир Путин.

Дальнобойные ракеты Киеву уже поставляет Великобритания (Storm Shadow, способны поражать цели на расстоянии более 250 км) и Франция (SCALP – дальность до 500 км).

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине ATACMS Дальнобойное оружие ракеты кассетные боеприпасы Джо Байден США
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