Украина получила ракеты дальностью свыше 250 км SCALP от Франции

Украина получила от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP. На видео, выложенным президентом Владимиром Зеленским по случаю празднования Дня воздушных сил, глава государства расписывается на поверхности ракеты рядом с гербом Украины.

О том, что Франция уже передала Украине дальнобойные снаряды SCALP, сообщало агентство AFP в начале июля. Тогда президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам собеседника агентства в Министерстве вооруженных сил, объявил, что первые ракеты были доставлены украинским войскам.

Ракета SCALP-EG — это французская версия британской ракеты Storm Shadow. Ракета разработана в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для британцев. Она имеет скорость более 1000 км/ч (0,80 Маха) и способна поражать цели на расстоянии до 500 км. В мае Великобритания передала Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал Зеленскому, что, в частности, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют украинские партнеры. Это касается ракет класса «воздух — поверхность» ZUNI и ракет Storm Shadow, а также противорадиолокационных снарядов AGM HARM.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение о передаче Киеву SCALP ошибочным и заявил, что оно «чревато последствиями для украинской стороны». В ответ Россия должна будет принять «контрмеры», объяснил он.