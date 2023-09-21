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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский встретился с Байденом в Белом доме

Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 18 сентября. Он принял участие в заседании Совбеза ООН, встретился с конгрессменами и главой Пентагона. Ожидается, что Байден объявит о новом пакете помощи Киеву на $325 млн, пишет Reuters
Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме, сообщает украинское издание «Страна» в телеграм-канале.

Портал опубликовал видео, на котором президент Украины выходит из машины перед резиденцией главы США. Он жмет руку американскому президенту, а после — его жене Джилл. Украинского президента сопровождает жена, Елена Зеленская. После приветствия политики и их супруги выстраиваются для фотографии.

Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 18 сентября. Он принял участие в заседании Совета Безопасности ООН и провел несколько встреч на полях Генеральной ассамблеи организации. Украинский президент провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой и другими политиками.

Днем 21 сентября Зеленский встретился в Вашингтоне со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти (республиканец), лидером демократов в сенате Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства в верхней палате конгресса Митчем Макконеллом. Также Зеленский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Основной темой переговоров была военная поддержка Украины.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, Байден планирует объявить о новом пакете помощи Украине на сумму $325 млн. С начала российской военной операции в феврале 2022 года США направили Киеву почти $113 млрд в качестве военной и гуманитарной помощи, уточняет агентство. При этом, по информации Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на $43,7 млрд с начала боевых действий.

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