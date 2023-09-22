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Военная операция на Украине ,  
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NBC узнал об обещании Байдена Зеленскому поставить дальнобойные ракеты

NBC узнал об обещании Байдена Зеленскому поставить дальнобойные ракеты ATACMS
Сюжет
Военная операция на Украине
США могут передать Киеву вариант ATACMS с кассетной боеголовкой, а не обычной, утверждает The Washington Post. Белый накануне заявлял, что Байден пока решил не поставлять дальнобойные ракеты Украине, но это может произойти позже
Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Doug Mills / Pool / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США поставят небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS, сообщил NBC со ссылкой на трех чиновников США и источника в конгрессе, осведомленные о дискуссии. Когда могут состояться поставки, они не сказали.

Незадолго до этого газета The Washington Post (WP) написала также со ссылкой на источники, что администрация Байдена близка к тому, чтобы передать Киеву вариант ATACMS с кассетной боеголовкой, а не обычной. Дальность ее действия, отмечает издание, составляет от 40 (около 64 км) до 130 миль (около 305 км). 

Накануне, 21 сентября, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос о поставках Киеву ATACMS, сообщил, что Байден на данный момент решил пока не поставлять такие ракеты, но не исключает такую возможность в будущем. До этого официально Вашингтон заявлял, что решения по этому вопросу нет. 

Украина просит США их поставить с прошлого года. В сентябре Foreign Policy со ссылкой на источник писала, что все американские ведомства, участвующие в дискуссии, выступила за поставку. В то же время, отмечает WP, Пентагон по-прежнему опасается, что вывод ATACMS для Украины из относительно небольших американских запасов может подорвать боеготовность США для других возможных конфликтов. 

Дальнобойные ракеты Киеву уже поставляют союзники США – Франция и Великобритания.

Президент России в июне предупреждал, что если обстрелы российских территорий будут продолжаться, власти России будут рассматривать вопрос, «чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».

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