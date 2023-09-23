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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен прокомментировал возможные поставки ATACMS Украине

Бинкен о поставках ATACMS: США в постоянном контакте с Украиной насчет оружия
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина продолжит получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей и регулярных обсуждений. Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на просьбу прокомментировать возможность поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

«Мы постоянно ведем обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается», — сказал Блинкен.

Аналогичный вопрос был задан президенту Украины Владимиру Зеленскому на его совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ответ украинский лидер заявил, что на встрече с президентом США Джо Байденом обсуждались потребности украинских вооруженных сил и что США обещали усилить ПВО Украины.

Накануне телеканал NBC со ссылкой на источники в американском руководстве сообщил, что Байден на встрече с Зеленским дал согласие на поставку Украине небольшой партии ракет ATACMS. Незадолго до этого газета The Washington Post (WP) написала также со ссылкой на источники, что администрация Байдена близка к тому, чтобы передать Киеву вариант ATACMS с кассетной боеголовкой, а не обычной. Дальность ее действия, отмечает издание, составляет до 300 км.

Украина просит США их поставить с прошлого года. Однаков, отмечает WP, Пентагон по-прежнему опасается, что вывод ATACMS для Украины из относительно небольших американских запасов может подорвать боеготовность США для других возможных конфликтов. Дальнобойные ракеты Киеву уже поставляют союзники США – Франция и Великобритания.

Россия осуждает любые поставки западного оружия на Украине. В Москве считают, что они ведут к дальнейшей эскалации конфликта. 

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Теги
Энтони Блинкен США Украина поставки оружия ATACMS Военная операция на Украине
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