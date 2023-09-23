Губернатор Севастополя поручил разобраться с закрытыми укрытиями
Администрация Севастополя разберется в ситуации с временными укрытиями, которые были закрыты во время объявления ракетной опасности, такое поручение дал губернатор Михаил Развожаев.
«Сейчас возникают точечные вопросы, где-то, например, ответственный, у которого ключи от подвала, уехал на выходные. Где-то старшие по дому решили при звуках тревоги оставаться в квартирах и не пошли открывать подвалы. Мы все эти вопросы решим», — пообещал он.
Губернатор рассказал, что убежища готовили еще год назад, «пока в городе было относительно спокойно», однако происходящее сейчас — «уже реальность». Развожаев предложил не ожидать, «что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделает вентиляцию».
«Благоустроить так все временные укрытия невозможно, на это нужны миллиарды. Подчеркиваю, укрытия — временные, это не бомбоубежища. Они нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол. Это тоже нужно понимать. И принимать», — посоветовал губернатор Севастополя.
В прошлом августе после первой атаки на штаб Черноморского флота он поручил повесить указатели к ближайшим укрытиям и подчеркнул: «Севастополь — под надежным куполом ПВО».
Этим утром в Севастополе сработали системы ПВО, ракетные обломки упали у причала близ Сухарной балки. Движение морского пассажирского транспорта было приостановлено.
Затем в городе дважды объявляли о ракетной и воздушной опасности — на 25 и 14 минут. О новых ударах впоследствии губернатор не сообщал, режим тревоги отменили.
22 сентября украинская армия ударила по штабу Черноморского флота в Севастополе, начался пожар, один военнослужащий пропал без вести. Военным удалось сбить семь ракет из десяти запущенных. Гражданская инфраструктура штаба и находившиеся на улице люди не пострадали. Sky News выяснил, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow, переданными из Великобритании.
Кремль говорил, что у ударов по Крыму есть последствия, которые понимают на Западе. США отмечали, что не признают присоединение Россией полуострова, а потому не против таких ударов. Москва считает вопрос принадлежности Крыма закрытым.
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