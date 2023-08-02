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Власти Красноярска не стали оснащать бомбоубежища из-за опасений кражи

Мэрия Красноярска отказалась оснащать бомбоубежища из-за потенциального расхищения

Власти Красноярска решили не оснащать бомбоубежища из-за возможных хищений. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» заявил депутат горсовета Роман Крастелев, опубликовавший ответ на запрос из администрации за подписью замглавы города Вадима Войцеховского.

В письме говорилось, что в соответствии с нормативными требованиями может потребоваться оснастить бомбоубежища, в частности, лавками (более 234 тыс.), медицинскими аптечками (более 18 тыс. комплектов) и емкостями для воды на 100 л более 9 тыс. штук. «Закупка и установка вышеуказанного оборудования в заглубленные помещения подземного пространства на данный момент нецелесообразна, так как может спровоцировать его хищение», — говорится в ответе Войцеховского Крастелеву.

По словам самого депутата, сейчас помещения бомбоубежищ Красноярска «пустые и не укомплектованные». Он отметил, что «помещения нашли, целых 150, но они, конечно же, нуждаются в ремонте и укомплектовании, но сделать это можно только после принятия в муниципальную собственность».

Как уточняет портал NGS24, на территории всего Красноярского края находятся 993 защитных сооружениях, из которых 53 находятся в ведении краевого центра чрезвычайных ситуаций, остальные — в частной собственности предприятий. Они рассчитаны на несколько суток пребывания.

Теги
Красноярск Красноярский край бомбоубежище
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