Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Рогозин с ноября прошлого года возглавляет группу военных советников «Царские волки». Среди первоочередных задач на посту сенатора он назвал взятие под контроль территории региона

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин будет представлять в Совфеде Запорожскую область, об этом он сообщил ТАСС.

«Благодарен избранном губернатору Запорожской области [Евгению Балицкому] за оказанное мне доверие представлять этой освобожденный <...> старинный русский регион в верхней палате нашего федерального парламента», — сказал он.

Среди первоочередных задач он назвал содействие во взятии под контроль территории региона (областной центр — город Запорожье — находится под контролем Украины), а также послевоенное обустройство.

Балицкий был избран главой региона 23 сентября депутатами заксобрания, ранее он занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора.

Ранее о том, что Рогозин может стать сенатором от Запорожской области, писали «Ведомости» и «Коммерсант».

Рогозин в 2008 — 2011 годах был постоянным представителем России при НАТО, после чего семь лет занимал пост вице-премьера, курировавшего ВПК и оборонзаказ. В 2018 году возглавил «Роскосмос». Эту должность Рогозин покинул в июле 2022-го. На посту его сменил бывший вице-премьер Юрий Борисов.

В Кремле обещали «своевременно трудоустроить» Рогозина и говорили, что без работы он не останется. Прошлой осенью «Ведомости» писали, что в России может быть образован Крымский федеральный округ и Рогозин может стать полпредом президента. Экс-глава «Роскосмоса», комментируя сообщения, отмечал, что «в это грозное для нашей страны время готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина».

В прошлом октябре Рогозин приехал в Запорожскую область и сообщил, что находится «на передовой». В ноябре он возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку военнослужащим ДНР и ЛНР.

В новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует военное положение. Российское законодательство запрещало проводить выборы и референдумы в условиях военного положения, однако в мае президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий голосование. В четырех регионах в сентябре прошли выборы депутатов региональных парламентов, которые теперь должны выбрать глав регионов. Большинство во всех из них набрали кандидаты от «Единой России».

В Совфед избирается по два представителя от каждого субъекта — от законодательной и от исполнительной власти. 20 сентября заксобрания ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей провели первые заседания и избрали спикеров, а также своих представителей в Совфеде. Как писал «Комменсантъ», от запорожского заксобрания сенатором выдвинули Дмитрия Ворону, от херсонской облдумы — Игоря Кастюкевича. Газета отмечала, что должность сенатора от ЛНР сохранила Ольга Бас, на своих местах, по ее данным, также останутся сенаторы от исполнительной власти ДНР Ольга Никонорова, ЛНР Дарья Лантратова и Херсонской области Константин Басюк.