 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Рогозин с ноября прошлого года возглавляет группу военных советников «Царские волки». Среди первоочередных задач на посту сенатора он назвал взятие под контроль территории региона
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин будет представлять в Совфеде Запорожскую область, об этом он сообщил ТАСС.

«Благодарен избранном губернатору Запорожской области [Евгению Балицкому] за оказанное мне доверие представлять этой освобожденный <...> старинный русский регион в верхней палате нашего федерального парламента», — сказал он.

Среди первоочередных задач он назвал содействие во взятии под контроль территории региона (областной центр — город Запорожье — находится под контролем Украины), а также послевоенное обустройство.

Балицкий был избран главой региона 23 сентября депутатами заксобрания, ранее он занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора.

Ранее о том, что Рогозин может стать сенатором от Запорожской области, писали «Ведомости» и «Коммерсант».

Рогозин в 2008 — 2011 годах был постоянным представителем России при НАТО, после чего семь лет занимал пост вице-премьера, курировавшего ВПК и оборонзаказ. В 2018 году возглавил «Роскосмос». Эту должность Рогозин покинул в июле 2022-го. На посту его сменил бывший вице-премьер Юрий Борисов.

Читайте на РБК Pro
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
«Я заслуживаю особого отношения»: кто такие уязвимые нарциссы

В Кремле обещали «своевременно трудоустроить» Рогозина и говорили, что без работы он не останется. Прошлой осенью «Ведомости» писали, что в России может быть образован Крымский федеральный округ и Рогозин может стать полпредом президента. Экс-глава «Роскосмоса», комментируя сообщения, отмечал, что «в это грозное для нашей страны время готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина».

В прошлом октябре Рогозин приехал в Запорожскую область и сообщил, что находится «на передовой». В ноябре он возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку военнослужащим ДНР и ЛНР.

В новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует военное положение. Российское законодательство запрещало проводить выборы и референдумы в условиях военного положения, однако в мае президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий голосование. В четырех регионах в сентябре прошли выборы депутатов региональных парламентов, которые теперь должны выбрать глав регионов. Большинство во всех из них набрали кандидаты от «Единой России».

В Совфед избирается по два представителя от каждого субъекта — от законодательной и от исполнительной власти. 20 сентября заксобрания ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей провели первые заседания и избрали спикеров, а также своих представителей в Совфеде. Как писал «Комменсантъ», от запорожского заксобрания сенатором выдвинули Дмитрия Ворону, от херсонской облдумы — Игоря Кастюкевича. Газета отмечала, что должность сенатора от ЛНР сохранила Ольга Бас, на своих местах, по ее данным, также останутся сенаторы от исполнительной власти ДНР Ольга Никонорова, ЛНР Дарья Лантратова и Херсонской области Константин Басюк.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Дмитрий Рогозин Совфед Владимир Путин сенаторы
Дмитрий Рогозин фото

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
Материалы по теме
Лукашенко предложил помочь работе Рогозина на общие идеи Москвы и Минска
Политика
Рогозину удалили осколок из шейного позвонка
Общество
Помощник рассказал о ранениях и контузии у Рогозина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Автогол лицом принес худшему клубу РПЛ первую победу с начала августа Спорт, 18:25
США решили «не предупреждать русских» о поставках ATACMS Украине Политика, 18:21
Рогозин стал сенатором от Запорожской области Политика, 18:07
Власти Анапы объяснили претензии к дому приемного отца Дани Милохина Политика, 18:01
Захарян пропустит ближайший матч чемпионата Испании из-за болезни Спорт, 17:59
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 17:44
Кейн повторил рекорд Герда Мюллера по голам в первых матчах за «Баварию» Спорт, 17:40
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В Чечне пообещали разобраться с темой репрессированных в учебнике истории Политика, 17:28
Полиция задержала более 20 человек на акциях протеста в Армении Политика, 17:19
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:59
Борис Ротенберг раскритиковал игру «Сочи» после шестого поражения подряд Спорт, 16:57
К посольству России в Ереване принесли цветы после гибели миротворцев Политика, 16:42
Гимнаст Нагорный отреагировал на включение в санкционный список Канады Спорт, 16:39
В Ленинградской области загорелась конюшня Общество, 16:18