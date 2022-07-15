В Кремле пообещали Рогозину новую работу

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, которого президент России Владимир Путин уволил с поста 15 июля, через некоторое время перейдет на новую работу, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Своевременно Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы сообщим тоже своевременно об этом», — сказал Песков.

Он добавил, что отставка Рогозина с поста главы «Роскосмоса» не связана с какими-либо претензиями к его работе, «там все нормально».

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