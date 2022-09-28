Рогозин опроверг данные об отказе возглавить Крымский федеральный округ

По словам Рогозина, сообщения о том, что он отказался возглавить новый федеральный округ, который образуют после референдумов в ДНР, ЛНР и подконтрольных российским военным частях Херсонской и Запорожской областей, являются фейком

Дмитрий Рогозин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Бывший вице-премьер и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опроверг сообщения о том, что он отказался возглавить Крымский федеральный округ. Ранее об этом написал телеграм-канал Brief.

«Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина», — заявил Рогозин.

Рогозин руководил «Роскосмосом» с 2018 года. В июле на посту главы госкорпорации его сменил вице-премьер Юрий Борисов, курировавший в правительстве космос и оборонную промышленность. Комментируя тогда увольнение Рогозина, премьер Михаил Мишустин выразил уверенность, что экс-глава «Роскосмоса» «в скором времени займет свое место в строю».

Накануне «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Рогозин может стать полпредом президента в Крымском федеральном округе (КФО). Такой округ уже существовал в России: он был образован в марте 2014 года в связи с присоединением Крыма. Однако спустя два года его включили в состав Южного федерального округа.

Теперь же после проведения референдумов в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных Москве частях Запорожской и Херсонской областей Украины КФО может быть образован вновь, пишет издание. В новый федеральный округ войдут эти территории и Крым, а полпредом президента там может стать Рогозин, сообщили источники.

По словам собеседников издания, решение о назначении Рогозина будет принято в ближайшее время. Необходимость создания нового федерального округа они объясняют «непростой ситуацией» вокруг референдумов. Управлять этим округом должен «политический тяжеловес», отметили собеседники.