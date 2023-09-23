Рогозин к назначению сенатором вспомнил про Тараса Бульбу

Рогозин в прошлом был вице-премьером и главой «Роскосмоса». После начала военной операции на Украине он возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает поддержку военнослужащим в ДНР и ЛНР

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который может стать сенатором от Запорожской области, вспомнил записанный им в марте 2022 года монолог Тараса Бульбы из одноименного романа Николая Гоголя.

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О том, что Рогозин уже стал сенатором от региона, сообщил «Блокнот» без ссылки на источник. «Полтора года назад, как будто знал, что судьба меня направит работать и воевать за Родину в Запорожскую землю, где я провел свое детство», — сказал он изданию.

Внести кандидатуру сенатора от региона должен глава Запорожской области, но Евгений Балицкий по-прежнему является исполняющим обязанности губернатора.

РБК обратился за комментарием к Балицкому.

Сам Рогозин в своем телеграм-канале написал, что для него «честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии».

О возможном назначении Рогозина сенатором от Запорожской области сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В то же время собеседник «Ведомостей» в администрации президента говорил, что бывший глава «Роскосмоса» — не единственный кандидат, выдвинуть могут и члена Общественной палаты, представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Запорожская область наряд с Херсонской, а также ДНР и ЛНР были включены в состав России осенью 2022 года, после состоявшихся там референдумов. В середине сентября в этих регионах впервые прошли выборы депутатов. В Запорожской области с большим отрывом победила «Единая Россия» (83%).

20 сентября спикером законодательного собрания Запорожской области стал заместитель врио главы региона Евгения Балицкого Виктор Емельяненко. Запорожские депутаты также должны проголосовать за назначение главы региона (врио является Евгений Балицкий) и утвердить сенатора от региона.

Дмитрию Рогозину 59 лет. С 2011 по 2018 год он был заместителем главы правительства и курировал оборонное и космическое направления. В 2018 году его назначили главой «Роскосмоса». Эту должность он покинул летом 2022 года.

После начала военной операции на Украине Рогозин возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР. В декабре 2022 года он получил тяжелое ранение во время обстрела ресторана, где он отмечал день рождения, на окраине Донецка.