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Военная операция на Украине ,  
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Дмитрий Рогозин может стать сенатором от Запорожской области

«Ведомости»: Дмитрий Рогозин может стать сенатором от Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассматривается в качестве кандидата на место представителя Запорожской области в Совете федерации, сообщают источники «Ведомостей» и «Ъ». Также на это место претендует Владимир Рогов
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший глава «Роскосмоса», руководитель действующей в зоне военной операции добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин может быть назначен сенатором от Запорожской области, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента.

«Он может стать сенатором от главы региона [Евгения Балицкого]. В таком случае нынешний сенатор Дмитрий Ворона может быть делегирован от заксобрания региона, поскольку он был в списках «Единой России» на выборах», — сообщил один из источников газеты.

По его словам, Рогозин — фигура заметная, поэтому вполне может представлять регион в Совете Федерации, а затем «пойти на вырост». В то же время собеседники «Ведомостей» отмечают, что Рогозин не единственная кандидатура, которая рассматривается на эту должность. Также на пост сенатора может быть выдвинут и член Общественной палаты России, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

О том, что Рогозин рассматривается в качестве кандидата на место представителя Запорожской области в Совете федерации, также сообщили источники «Коммерсанта». Решение о назначении спикеров заксобраний и сенаторов может быть принято 21 сентября на заседаниях парламентов присоединенных регионов, пишет газета.

Запорожская область наряду с Херсонской, а также ДНР и ЛНР вошла в состав России в конце сентября прошлого года по итогам референдума. В этих регионах действует военное положение, что ранее запрещало проводить выборы. Однако в конце мая президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий проведение голосования во время военного положения.

Дмитрию Рогозину 59 лет. Он родился в Москве в семье чиновника советской оборонной промышленности и военной науки Олега Рогозина. Выпускник международного отделения факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова и факультета Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС, с 1990 по 1994 год он занимал должность вице-президента компании «РАУ-Корпорация».

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В 2003 году Рогозин основал партию «Родина», а с 2004 по 2006 год был руководителем одноименной фракции. С февраля 2011 по 2012 год — спецпредставитель президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны. С 2012 по 2014 год был председателем Военно-промышленной комиссии при российском правительстве. В марте 2012 года назначен также спецпредставителем президента по Приднестровью.

С декабря 2011 года по май 2018 года Рогозин был заместителем председателя правительства, курирующим оборонное и космическое направления. В 2018 он возглавил «Роскосмос».

В июле прошлого года Путин освободил его от должности гендиректора «Роскосмоса». Новым главой госкорпорации стал Юрий Борисов, ранее занимавший в правительстве России пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс.

После начала российской спецопаерации на Украине Рогозин возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку военнослужащих ДНР и ЛНР. 21 декабря прошлого года, в день своего 59-летия, он попал под обстрел в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» на окраине Донецка. По его словам, при обстреле погибли два офицера «Царских волков», еще четверо членов спецотряда были ранены. Сам Рогозин получил тяжелое ранение: осколок снаряда попал между пятым и шестым позвонком. Однако спустя два месяца он вернулся в зону проведения военной операции.
 

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Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
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