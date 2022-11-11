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Военная операция на Украине ,  
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Рогозин возглавил группу советников в зоне спецоперации на Украине

Дмитрий Рогозин заявил, что возглавил группу советников, помогающую военным ДНР
В июле Рогозин покинул пост главы «Роскосмоса». После этого в Кремле обещали его «своевременно трудоустроить», однако о каких-либо назначениях так и не сообщалось
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: rogozin_do / Telegram)

Бывший вице-премьер правительства и экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников, оказывающую военно-техническую поддержку военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сам Рогозин сообщил «РИА Новости».

«Нами создана инспекторская группа «Царские волки», которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции», — сказал Рогозин.

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Группа «Царские волки» действует в зоне спецоперации на Украине под руководством Рогозина и является добровольческим подразделением, а ее название восходит к русским добровольческим отрядам, созданным во время распада Югославии, добавил он.

О прибытии Рогозина «на передовую» в Запорожскую область стало известно в конце октября. В своем Telegram он публиковал фотографии в военной форме и с автоматом и нашивкой «Космос». Вместе с депутатом Госдумы Александром Бородаем Рогозин посещал прифронтовую зону и рассказывал, что добровольцы в Донбассе оснащены «намного лучше», чем во времена конфликтов в Приднестровье или Боснии.

Рогозин покинул «Роскосмос» в июле 2022 года. На посту его сменил бывший вице-премьер Юрий Борисов. В Кремле обещали «своевременно трудоустроить» Рогозина и говорили, что без работы он не останется. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался связать приезд экс-главы госкорпорации в Донбасс с каким-либо кадровым назначением.

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В сентябре «Ведомости» писали о планах создать новый федеральный округ — Крымский, куда войдут после референдумов новые территории. Издание писало, что полномочным представителем президента в округе могут назначить Дмитрия Рогозина. Телеграм-канал Brief при этом писал, что он отказался от этого предложения. Последнее Рогозин назвал ложью, отметив, что готов выполнить «любую задачу, которую поставит Родина».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Дмитрий Рогозин военный советник

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
Вклад «Стабильный»
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