Рогозин объявился на передовой в Запорожье и вспомнил мечту о Славянске
Рогозин сообщил, что находится на передовой в Запорожской области
Дмитрий Рогозин
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в своем телеграм-канале, что приехал в Запорожскую область. Экс-чиновник перепостил публикацию из канала «Кремлевская прачка», в которой говорится, что он находится «на передовой» в Запорожье, а также опубликован снимок Рогозина с танком.
«Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил», — написал он.
В мае 2014 года Рогозин, который тогда был вице-премьером, курирующим ОПК, написал в твиттере, что поменял бы все свои должности на то, чтобы быть «в одном окопе» с ополченцами в Славянске
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