Рогозин призвал не оплакивать Пригожина, а сконцентрироваться на обороне

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Погибший основатель ЧВК «Вагенер» Евгений Пригожин и его бойцы сделали что могли, но теперь важно не оплакивать их, а сфокусироваться на наступлении, заявил руководитель действующей в зоне военной операции добровольческой группы «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Женя и его парни сделали все что могли. Спасибо им. О плохом не говорю. Хорошего намного больше», — написал Рогозин. Он призвал заняться тем, что «происходит с живыми», потому что «мертвым все равно, что о них пишут».

«Помогайте. Непростая ситуация. Помогайте. Утром ВСУ попрут с удвоенной силой.У них праздник еще продолжается. Надо их остановить», — написал Рогозин. Ранее, вечером 24 августа он сообщил, что украинские войска стягивают силы к Орехову в Запорожье.

Бизнес-джет, в числе пассажиров которого значились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и один из лидеров ЧВК Дмитрий Уткин (позывной Вагнер), разбился вечером 23 августа в районе населенного пункта Куженкино на северо-западе Тверской области. По данным МЧС России, на борту самолета, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, находились десять человек, из них три члена экипажа. Все находившиеся на борту погибли, говорилось в сообщении ведомства.Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.