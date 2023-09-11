Как закончились выборы-2023. Главное

Все действующие главы регионов и врио переизбрались на новый срок, «Единая Россия» усилила позиции в региональных заксах и сохранила четыре мандата в Думе. Предварительные итоги выборов — в материале РБК

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Выборы губернаторов без интриг

Выборы разных уровней состоялись в 85 субъектах, включая новые регионы. Прямые выборы глав регионов прошли в 21 регионе. Все действующие губернаторы, а также врио сохранили свои посты. Из них только двое глав регионов избирались от КПРФ, все остальные — единороссы. Самовыдвиженцев на выборах в этом году не было.

Больше всего голосов набирает врио губернатора Смоленской области Василий Анохин — 86,64% («Единая Россия»). Для сравнения, его предшественник Алексей Островский, который избирался от ЛДПР в 2020 году, набрал 56,54%.

У главы Кузбасса Сергея Цивилева также более 80% — он получил 85,23%.

В Красноярском крае врио губернатора Михаил Котюков («Единая Россия») набирает 70,21% при явке 33,47%. Он побил результат своего предшественника Александра Усса («Единая Россия») как по полученным голосам, так и по явке: в 2018 году Усс избрался с результатом 60,19% при явке 28,91%. Котюков был назначен врио 20 апреля, после того как Усс ушел в отставку. Позже экс-губернатор был назначен сенатором от заксобрания края.

В Хакасии, где ждали главную интригу этих выборов, после снятия кандидата от «Единой России» Сергея Сокола действующий губернатор Валентин Коновалов (КПРФ) набирает 63,14%. На предыдущих выборах он был оппозиционным кандидатом и выиграл во втором туре с 57,57%.

В Якутии глава республики Айсен Николаев получает 75,77%, явка на выборах главы региона составила 45,37%. В 2018 году, когда Николаев избирался в первый раз, его результат составил 71,40%.

Более 80% получает действующий губернатор Амурской области Василий Орлов. По результатам подсчета 100% голосов, его результат — 82,38%. Явка на выборах губернатора составила 36,35%.

В Новосибирской области губернатор Андрей Травников получил 75,72% (в 2018 году — 64,52%), в Магаданской области губернатор Сегей Носов набирает 72,39% (в 2018 году — 81,59%), врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов — 72,34% (на прошлых выборах его предшественник Роман Копин, который возглавлял регион с 2008 по март 2023 года, набрал 57,83%).

В Приморском крае идущий на второй срок Олег Кожемяко получил 72,78%. Он избрался главой региона в 2018 году на повторных выборах в декабре, после того как результаты сентябрьских выборов были признаны недействительными из-за фальсификаций. Тогда он получил 61,88%.

Омский врио губернатора Виталий Хоценко набирает 76,33% голосов. Он был назначен на пост в марте, после того как губернатор Александр Бурков ушел в отставку. Последний избрался в 2018 году с результатом 82,56%. Бурков — член «Справедливой России — За правду», пять лет назад шел самовыдвиженцем. После его отставки у партии остался только один губернатор — глава Чувашии Олег Николаев (у него будут выборы в 2025 году).

В Москве с 76,38% лидирует мэр Сергей Собянин. Второе место у кандидата от КПРФ Леонида Зюганова (8,11%), за ним идет Борис Чернышов, выдвинувшийся на выборы от ЛДПР (5,61%), следом — кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 5,34% и замыкает пятерку кандидатов Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») с 3,93%.

В ЯНАО депутаты заксобрания избрали главой региона Дмитрия Артюхова, который возглавляет округ с 2018 года.

Усиление позиций «Единой России» в региональных заксах

По предварительным данным, почти на всех выборах в законодательные органы регионов побеждает «Единая Россия». Борьба ведется только за верховный совет Хакасии между партией власти и КПРФ: по результатам подсчета почти 70%, коммунисты получают 38,44%, единороссы — 37,04%. Сейчас в региональном парламенте большинство у «Единой России» — 20 мандатов, у КПРФ — 12.

Наибольший отрыв у «Единой России» ожидаемо в новых регионах: так, в ДНР по единому округу депутаты от партии набирают 78%, в ЛНР — 74,6%, в Запорожской области — 83%, в Херсонской — 74,8%. Кроме того, более 70% у единороссов в Кемеровской области, Калмыкии и Ивановской области.

В Иркутской области «Единая Россия» усилила свои позиции на выборах в региональное заксобрание по единому списку: если в 2018 году депутаты от партии получили 27,83%, то сейчас набирают 54,35%. КПРФ, наоборот, сдала позиции: так, в 2018 году коммунисты получили 33,94%, тогда как сейчас набирают 15,32%.

Похожая картина и в Забайкальском крае. На выборах в заксобрание региона по единому округу «Единая Россия» набирает 56,73% (в 2018 году — 28,3%), ЛДПР — 15,69% (соответственно 24,6%), КПРФ — 9,9% (24,59%).

В Архангельской области при голосовании по спискам депутаты от «Единой России» набирают 60,53% голосов, тогда как в 2018 году их результат был 31,59%.

В Якутии на выборах по спискам в Ил Тумэн «Единая Россия» пока набирает 57,44%. Партия улучшила свои позиции по сравнению с выборами-2018, тогда она набрала 50,84%. На второе место вышли «Новые люди» с 12,47% (партсписок возглавляет экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева), за ними с небольшим отрывом идет КПРФ (12,2%, в 2018 году партия набрала в регионе 19,44%). Еще 10% у «Справедливой России — За правду» (по сравнению с 16,34% на прошлых выборах). ЛДПР пока едва преодолела пятипроцентный барьер (в прошлом году у партии было 9,58%).

Все четыре мандата в Госдуме останутся у «Единой России»

Довыборы в Госдуму проходят в одномандатных округах четырех регионов: Карачаево-Черкессии, Крыму, Красноярском крае и Липецкой области. В Карачаево-Черкесском одномандатном округе побеждает кандидат от «Единой России» Солтан Узденов (70,11%) — депутат гордумы Черкесска и сын умершего в апреле Джашарбека Узденова, которому ранее принадлежал мандат.

В Крыму 70,6% набирает кандидат от «Единой России» Юрий Нестеренко (депутат горсовета Симферополя), в Липецкой области 53,65% у председателя областного Совета депутатов Дмитрия Аверова (Единая Россия»), в Красноярском крае 57,74 получает также кандидат от партии власти, бывший мэр Красноярска Сергей Еремин.

Нарушения и безопасность на выборах

В целом в ЦИК поступило 281 сообщение о возможных нарушениях, утверждала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, 104 из них касались недостатков организации голосования в Москве, остальные были связаны с агитацией, информированием о месте голосования, защиты прав наблюдателей и так далее.

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка субъектов России МВД Михаил Давыдов, выступая в информационном центре ЦИК, сообщил, что нарушений правопорядка, способных повлиять на итоги голосования, выявлено не было.

По состоянию на 16:00 мск 10 сентября в МВД поступили 183 сообщения о нарушениях, связанных с проведением выборов, отметил он. С начала избирательной кампании таких сообщений было зарегистрировано около 2 тыс.

«Возбуждено шесть уголовных дел по таким статьям Уголовного кодекса, как 207-я, это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, и 167-я, повреждение имущества. Выявлено 143 административных правонарушения. Также отмечу, что в основном эти административные правонарушения связаны с незаконным распространением или размещением агитационных материалов, а также с умышленным уничтожением или повреждением печатных материалов, относящихся к выборам», — добавил Давыдов.