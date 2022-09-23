Кремль не увидел предпосылок для переговоров с Украиной

Песков назвал переговоры с Украиной востребованными, но предпосылок для них пока нет

Президент Владимир Путин ранее заявил о желании прекратить конфликт на Украине «как можно скорее». Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Киев сейчас не готов вести переговоры с Москвой

Архивное фото (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Кремль выступает за переговоры между Москвой и Киевом, однако никаких предпосылок к диалогу нет, поскольку украинские власти заявляли о планах решить ситуацию на поле боя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Переговорный процесс, конечно же, востребован. И востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже говорили, мы для переговорного процесса не усматриваем», — сказал он, отвечая на вопрос о необходимости переговоров с Украиной.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Киев вышел из переговорного процесса и в течение нескольких месяцев заявлял, что будет решать ситуацию на поле боя, напомнил Песков. «Реакцию нашего президента вы хорошо знаете», — сказал представитель Кремля.

Россия прикладывает усилия, чтобы прекратить конфликт на Украине «как можно скорее», однако Киев отказывается от переговоров с Москвой, ранее заявлял Путин. О том, что российская сторона готова к переговорам с украинской также говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, затягивание этого процесса приведет к тому, что Киеву будет сложнее договориться с Москвой.

Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не готов к переговорам. Россия, по его мнению, прибегнет к заморозке конфликта и соглашениям, чтобы «становиться сильнее». «Я не хочу в это играть», — сообщил украинский лидер.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение безопасности России. Под контролем российских войск находятся Херсонская область, часть Запорожской области и Харьковской. 23 сентября на подконтрольных России территориях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках стартовали референдумы о вхождении в состав России.

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С конца февраля Москва и Киев вели переговоры об урегулировании, однако в мае они были полностью приостановлены. Россия возложила ответственность за это на Украину и западные страны, а также заявляла о готовности возобновить диалог. Президент Украины Владимир Зеленский называл условием переговоров возвращение всех утраченных территорий после 24 февраля. Он также говорил, что диалог станет невозможным в случае проведения референдумов на подконтрольных России территориях. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, по словам министра обороны Сергей Шойгу, в войска планируется привлечь до 300 тыс. резервистов.