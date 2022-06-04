Лавров заявил о запрете Западом Киеву вести переговоры с Россией

По словам главы МИД России, Украина два месяца назад «вроде бы выдвинула» предложения по мирному договору и Москва взяла их за основу. «Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», — уверяет министр

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря о том, есть ли какие-то перспективы у переговоров с Украиной, заявил, что Запад не разрешает Киеву вести их. Об этом он сказал в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», — заявил он.

После этого Киев «ужесточил свою позицию», указал глава российского МИДа. Лавров также упомянул «провокацию» в Буче, которая, по его словам, «очевиднейшим образом была инсценирована». Ранее в Москве уже называли целью преступлений в этом городе в Киевской области срыв переговорного процесса. Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк позднее констатировал «некоторые изменения переговорного фона», в том числе в связи с событиями в Буче. «Это не вопрос собственно ведения переговоров, а эмоциональный фон, на котором эти переговоры ведутся», — говорил он.

Россия и Украина приостановили переговоры в середине мая. Москва возложила ответственность за это на Киев. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, замораживание переговорного процесса — это «инициатива Украины». Москва передала Киеву проект договора, «в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован», теперь «мяч на их стороне полностью». Россия со своей стороны не отказывается от разговора, утверждал Мединский.

О том, что именно Киев «морозит эти переговоры», заявили и в Кремле. Украинская сторона, «видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лавров ранее говорил, что Киев «ведут и регулируют свободу маневра» США и Великобритания. Президент Владимир Путин в разговоре с австрийским канцлером Карлом Нехаммером, в свою очередь, указывал на саботаж Киевом разговора с Москвой.

В конце мая Подоляк заявил, что «пророссийские лоббисты в Европе» предлагают Украине уступить России часть территорий, чтобы прекратить военные действия. «Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. <...> «Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы» — в некоторых западных глазах можно прочитать буквально такое», — указал он. Член украинской делегации связал подобные предложения с «иррациональным страхом» Запада перед Россией и исключил такое развитие событий.