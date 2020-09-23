Правозащитники сообщили о 150 задержанных в день инаугурации Лукашенко

На протестных акциях в Белоруссии, которые начались после состоявшейся 23 сентября инаугурации президента Александра Лукашенко, задержали более 150 человек. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна», который опубликовал списки задержанных.

По данным правозащитников, большинство задержаний пришлось на Минск. Задержания проводились и в других городах, в том числе Гродно, Гомеле, Борисове и Могилеве.

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