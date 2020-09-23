Протесты в Белоруссии , 23 сен, 23:34
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Госдеп отказался признать Лукашенко избранным президентом Белоруссии
Госдепартамент США не может признать президента Белоруссии Александра Лукашенко законно избранным президентом. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомсва, передает AFP.
«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность», — считают в Госдепе.
Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 23 сентября во Дворце независимости Минска.
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