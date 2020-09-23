Инаугурация Лукашенко на закрытой церемонии. Фоторепортаж

В Минске в обстановке секретности прошла церемония вступления Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии.

Гостями инаугурации, дату которой власти официально не объявляли, собрались несколько сотен человек. Агентство БелТА указывало, что на церемонии присутствовали депутаты белорусского парламента, представители местных органов власти, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

По данным пресс-службы российского посольства в Минске, представители дипломатических миссий на инаугурацию приглашены не были.

Во время инаугурации в центр Минска были стянуты дополнительные силы милиции и военные. Подходы к Дворцу независимости были оцеплены.