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Инаугурация Лукашенко на закрытой церемонии. Фоторепортаж

В Минске в обстановке секретности прошла церемония вступления Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии.

Гостями инаугурации, дату которой власти официально не объявляли, собрались несколько сотен человек. Агентство БелТА указывало, что на церемонии присутствовали депутаты белорусского парламента, представители местных органов власти, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

По данным пресс-службы российского посольства в Минске, представители дипломатических миссий на инаугурацию приглашены не были.

Во время инаугурации в центр Минска были стянуты дополнительные силы милиции и военные. Подходы к Дворцу независимости были оцеплены.
Фото:tutby_official / Telegram
Фото: tutby_official / Telegram
Перекрытый проспект в центре Минска. Несколько улиц были перекрыты утром 23 сентября в преддверии инаугурации Александра Лукашенко. О самой церемонии власти объявили уже после ее проведения
Фото:TYT.BY
Фото: TYT.BY
Автомобили милиции на улице в Минске. Белорусские СМИ утром 23 сентября сообщили, что в центр белорусской столицы были стянуты дополнительные силы МВД и военные
Фото:belteanews / Telegram
Фото: belteanews / Telegram
Кортеж Александра Лукашенко на пути к Дворцу независимости
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Гости перед началом инаугурации. В общей сложности на закрытой церемонии вступления в должность Александра Лукашенко присутствовали несколько сотен человек: депутаты парламента, высокопоставленные военные, деятели науки, культуры и спорта

Фото:TYT.BY
Фото: TYT.BY
Автомобиль Александра Лукашенко на пути к Дворцу независимости в центре Минска
Фото:Пул Первого / Telegram
Фото: Пул Первого / Telegram
Гости церемонии вступления Лукашенко в должность
Фото:Андрей Стасевич / РИА Новости
Фото: Андрей Стасевич / РИА Новости
Александр Лукашенко принимает присягу во время церемонии инаугурации во Дворце независимости в Минске. В соответствии с Конституцией страны он произнес ее на белорусском языке, после чего подписал соответствующий документ и получил удостоверение президента
Фото:TYT.BY
Фото: TYT.BY
Военный грузовик в районе Дворца независимости в центре Минска
Фото:Наша Нiва / Telegram
Фото: Наша Нiва / Telegram
Участники несанкционированного пикета возле одной из минских улиц. Белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов, а после закрытой церемонии инаугурации утром 23 сентября призвала граждан к акции неповиновения
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