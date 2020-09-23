Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Инаугурация президента Белоруссии Александр Лукашенко, которая в закрытом режиме прошла 23 сентября, является фарсом. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первой», заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Она отметила, что Лукашенко провел церемонию вступления в должность президента Белоруссии «втайне от народа», который «не выдал ему новый мандат».

«Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — сказала бывший кандидат в президенты.

Таким образом, объясняет Тихановская, приказы Лукашенко силовикам незаконны и не подлежат исполнению. Его соперница также заявила, что является «единственным лидером», который избран белорусским народом республики.