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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Инаугурация президента Белоруссии Александр Лукашенко, которая в закрытом режиме прошла 23 сентября, является фарсом. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первой», заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Она отметила, что Лукашенко провел церемонию вступления в должность президента Белоруссии «втайне от народа», который «не выдал ему новый мандат».

«Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — сказала бывший кандидат в президенты.

Тихановская и пять стран ЕС не признали Лукашенко после инаугурации
Политика
Светлана Тихановская

Таким образом, объясняет Тихановская, приказы Лукашенко силовикам незаконны и не подлежат исполнению. Его соперница также заявила, что является «единственным лидером», который избран белорусским народом республики.

Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября. Во время своего выступления он назвал день инаугурации «днем убедительной и судьбоносной победы».

Церемония проходила в закрытом режиме во Дворце независимости Минска. Во время мероприятия в центр города были стянуты дополнительные силы милиции и военные, подходы ко Дворцу оцепили силовики. БелТА указывает, что на церемонии присутствовали несколько сотен человек, в том числе высшие должностные лица, депутаты, руководители государственных органов и деятели науки, культуры и спорта.

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Инаугурация Лукашенко на закрытой церемонии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Белорусские власти официально не объявляли дату проведения инаугурации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не было заранее известно о предстоящем официальном вступлении Лукашенко в должность.

В координационном совете белорусской оппозиции заявили, что формат проведения инаугурации показывает, что Лукашенко является президентом «исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников».

Александр Лукашенко Светлана Тихановская Белоруссия инаугурация
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