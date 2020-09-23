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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко вступил в должность президента на закрытой церемонии

Дата церемонии до последнего держалась в тайне. Лукашенко назвал инаугурацию «днем победы»
Фото:pul_1 / Telegram
Фото: pul_1 / Telegram

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства, передает БелТА.

В соответствии с конституцией страны Лукашенко принес присягу народу на белорусском языке и подписал соответствующий документ. Удостоверение президента ему вручила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Выступая перед собравшимися, Лукашенко назвал день инаугурации «днем убедительной и судьбоносной победы». «Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать», — сказал он.

«Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность», — сказал Лукашенко.

«Я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты», — добавил президент. «Пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы — народ», — сказал он.

Белорусские власти до последнего момента не называли официальную дату инаугурации. По закону новый президент должен вступить в должность не позднее чем через два месяца после оглашения официальных результатов выборов. В этом году этот срок истекает 9 октября.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента Белоруссии Наталье Эйсмонт.

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БелТА указывает, что на церемонии инаугурации присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.

Видео: onlinerby/Telegram
Видео: onlinerby/Telegram
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Издание Tut.by ранее утверждало, что о назначении инаугурации на 23 сентября не знали даже некоторые министры, хотя, например, в 2015 году вступление Лукашенко в должность посетили около 1000 человек: члены правительства, депутаты, зарубежные гости. Присутствовали там в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов и бывший президент Украины Леонид Кучма.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев также сообщал, что не получал приглашения во Дворец независимости. Уже после инаугурации в российском посольстве не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.

В Координационном совете белорусской оппозиции произошедшее назвали «спецоперацией по самоинаугурации». «Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников», — сказал он.

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии в шестой раз подряд. По данным ЦИК Белоруссии на выборах в августе его поддержали более 80% избирателей. Итоги голосования не признала белорусская оппозиция, которая считает, что победителем стала Светлана Тихановская.

Авторы
Артем Филипенок, Роман Кирьянов
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