Лукашенко вступил в должность президента на закрытой церемонии

Дата церемонии до последнего держалась в тайне. Лукашенко назвал инаугурацию «днем победы»

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Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства, передает БелТА.

В соответствии с конституцией страны Лукашенко принес присягу народу на белорусском языке и подписал соответствующий документ. Удостоверение президента ему вручила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Выступая перед собравшимися, Лукашенко назвал день инаугурации «днем убедительной и судьбоносной победы». «Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать», — сказал он.

«Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность», — сказал Лукашенко.

«Я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты», — добавил президент. «Пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы — народ», — сказал он.