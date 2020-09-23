В центре Минска во время протестной акции раздались выстрелы

В Минске рядом с торговым центром «На Немиге» были слышны выстрелы. Об этом сообщает издание Tut.by.

«Наша нива» со ссылкой на корреспондента пишет, что в районе Петропавловского собора на Немиге из автобуса выбежали силовики и начали стрелять.

По информации Tut.by, после выстрелов в неизвестных людей с дубинками бросили бутылку. Издание добавляет, что на территории района задержали одного человека, другим участникам протестных акций удалось убежать.

В 22:20 Tut.by сообщило о выстреле на Кальварийской улице. По его информации, на земле лежит человек. Позже издание написало в Telegram-канале, что машина ударилась в столб и, вероятно, слышен был не выстрел, а звук удара, а лежащий человек — пострадавший в аварии.

Ранее издание сообщало о 50 задержанных участниках протестных акций. Задержания начались возле стелы «Минск — город-герой», силовики выставили там оцепление. Участников протестных акций также задерживали у Дворца спорта и на проспекте Победителей. МВД Белоруссии сообщало о десяти задержанных в ходе протестов в Минске.