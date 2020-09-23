Милиция опровергла применение газа при разгоне протестующих в Минске

Милиция опровергла применение слезоточивого газа и светошумовых гранат для разгона участников несанкционированных акций в Минске в среду, 23 сентября. Об этом сообщила агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Слезоточивый газ и светошумовые гранаты сотрудниками милиции не применялись», — сказала она.

Ранее Ганусевич подтверждила, что для разгона протестующих применялись водометы. Как сообщает портал TUT.by в Telegram-канале, людей обливали водометами с окрашенной водой.

Вечером 23 сентября в Минске прошли акции протеста против инаугурации президента Александра Лукашенко, которая состоялась в закрытом режиме утром того же дня. Церемония прошла во Дворце независимости Минска.

Власти Белоруссии не объявляли заранее дату церемонии. Во время нее в город были стянуты дополнительные силы милиции и войск. Выступая перед собравшимися, Лукашенко назвал свою инаугурацию «днем убедительной и судьбоносной победы». Он поблагодарил госслужащих и людей в погонах, которые «проявили стойкость и мужество».