Следователи пришли с обыском в квартиру подозреваемой в убийстве Дугиной
Следователи проводят обыски в квартире и гараже, которые арендовала подозреваемая в убийстве политолога Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск», — сказано в сообщении.
Следователи намерены объявить Вовк в розыск, также они устанавливают «иных лиц, причастных к совершению» преступления. Они уже допросили родственников Дугиной, свидетелей взрыва, персонал и участников фестиваля «Традиция», с которого ехала погибшая, и изучают записи с камер видеонаблюдения.
Дарья Дугина была философом и политологом. Как и ее отец Александр Дугин, она продвигала теорию евразийства. Дугина выступала за консерватизм и национал-большевизм в России, оформление новой «русской идеи».
Она поддерживала военную операцию России на Украине. В июне этого года Дугина ездила в Донбасс и была в подвалах «Азовстали» в Мариуполе, где держали оборону украинские военные. Об этом она рассказывала в видео на YouTube. В докладе на форуме «Армия-2022» она называла фото- и видеоматериалы с трупами людей, одетых в гражданскую одежду, в городе Буча под Киевом инсценировкой.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в возрасте 29 лет. На пересечении Можайского и Звенигородского шоссе в ее машине сработало взрывное устройство, когда она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Ее отец планировал ехать с ней, но сел в другой автомобиль. Следственный комитет назвал убийство заказным.
22 августа ФСБ распространила свою версию произошедшего. Ведомство указало, что преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения. Они жили в том же доме, что и Дугина, а после подрыва автомобиля выехали через Псковскую область в Эстонию, заявила ФСБ.
Спецслужба сопроводила заявление видеозаписью с передвижениями Вовк: как они с дочерью въезжают в Россию, заселяются в один дом с Дугиной и выезжают в Эстонию.
Мужчина, которого госагентство «РИА Новости» назвало отцом Вовк, сообщил, что раньше она служила в ВСУ, но уволилась, а после начала боевых действий она уехала во Францию как беженка, но затем вернулась в Польшу и на Украину. Он рассказал, что за несколько дней до убийства Дугиной она звонила ему из Литвы, а о планах поехать в Россию он ничего не слышал.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг обвинения в подготовке убийства Дугиной Киевом. Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу назвал данные ФСБ частью длинной цепочки провокаций России и обвинил Москву в попытках оказать на Таллин давление из-за поддержки Украины.