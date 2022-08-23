Лавров заявил, что виновным в убийстве Дугиной «не может быть пощады»

Глава российского МИДа напомнил, что ФСБ уже «установила факты», касающиеся преступления, и выразил надежду на то, что расследование завершится быстро

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Глава МИДа Сергей Лавров назвал убийство журналистки Дарьи Дугиной «варварским преступлением», которому нет прощения. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

«Сейчас, как я понимаю, ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются», — заявил Лавров. Он выразил надежду, что расследование будет быстро завершено; по его итогам организаторам, заказчикам и исполнителям преступления «не может быть никакой пощады», сказал министр.

Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина. Она погибла вечером 20 августа, когда возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Машина, в которой ехала девушка, взорвалась во время движения по Можайскому шоссе вблизи поселка Большие Вязёмы в Подмосковье. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом.

Днем 22 августа ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дугиной. По ее данным, его подготовили украинские спецслужбы, а непосредственным исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк. Как утверждают в ФСБ, она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью, арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина, и следила за ней. 20 августа Вовк также находилась на фестивале «Традиция», а 21 августа выехала через Псковскую область в Эстонию.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отверг причастность Украины к произошедшему.

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал выводы ФСБ провокацией и обвинил Москву в попытках оказать давление на Таллин из-за поддержки Украины.

Президент Владимир Путин назвал убийство Дугиной подлым и жестоким преступлением, а также наградил ее посмертно орденом Мужества. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание.