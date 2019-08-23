Путин обвинил США в создании «пропагандистской кампании» по ДРСМД

Путин отметил, что испытания запрещенной ДРСМД ракеты в США прошли через 16 дней после денонсации соглашения. По его словам, это подтверждает сведения Москвы о том, что Вашингтон уже долго занимается созданием запрещенного оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон срежиссировал пропагандистскую кампанию, обвинив Москву в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Кремль.

Путин обратил внимание, что испытания ракеты, которая обладает запрещенными договором характеристиками, США провели уже через 16 дней после завершения выхода из договора. Как отметил президент, «очевидно, что оно не было импровизацией», а стало звеном в цепи давно планировавшихся мероприятий. По его словам, Россия и ранее располагала сведениями, что США занимаются созданием запрещенного договором оружия, и неоднократно указывала на это партнерам.

«Но вместо того, чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению Договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора», — заявил глава государства. Путин добавил, что единственной целью этих действий США было прикрытие деятельности, которую Вашингтон вел в нарушение договора.

Материал дополняется