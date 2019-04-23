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QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
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Появились фото с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона»

В Сети появились фотографии с церемонии спуска на воду подводной лодки «Белгород», на которой будут размещены подводные беспилотники «Посейдон». Кадры опубликовали агентства ТАСС и «РИА Новости».

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Церемония прошла на АО «Производственное объединение «Севмаш» в Северодвинске. Ранее в Сети появилось видео, на котором командир корабля капитан I ранга Антон Алехин разбивает о борт «Белгорода» бутылку шампанского.

Телеканал «Звезда» сообщал, что фото- и видеосъемку новой подводной лодки запретили из соображений секретности.

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«Белгород» — единственная подводная лодка проекта 09852. Она была заложена на «Севмаше» в 1992-м и изначально называлась «Антей» (в 1993-м ее переименовали в «Белгород»).

О разработке подводных беспилотников «Посейдон» президент Владимир Путин сообщил во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Аппарат может передвигаться на большой скорости, плыть «на очень большой глубине», а также нести ядерный заряд.

Теги: атомная подводная лодка, церемония
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