Появились фото с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона»

Появились фото с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона»

В Сети появились фотографии с церемонии спуска на воду подводной лодки «Белгород», на которой будут размещены подводные беспилотники «Посейдон». Кадры опубликовали агентства ТАСС и «РИА Новости».

Церемония прошла на АО «Производственное объединение «Севмаш» в Северодвинске. Ранее в Сети появилось видео, на котором командир корабля капитан I ранга Антон Алехин разбивает о борт «Белгорода» бутылку шампанского.

Телеканал «Звезда» сообщал, что фото- и видеосъемку новой подводной лодки запретили из соображений секретности.