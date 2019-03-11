США возобновят производство запрещенных ДРСМД ракет

США возобновят производство ракет, запрещенных договором о РСМД. Детали проекта пока неизвестны

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США готовятся возобновить производство крылатых ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), рассказали порталу Aviation Week в пресс-службе Пентагона. Как пояснили в ведомстве, исследования технологий для создания ракет велись еще с конца 2017 года. Тем не менее до сегодняшнего дня у Вашингтона не было планов по производству ракет, пояснили в Пентагоне. Характеристики нового оружия в ведомстве раскрывать отказались.

В Пентагоне назвали два принципа, которыми они будут руководствоваться при производстве запрещенных ДРСМД ракет. Во-первых, рассказали в Пентагоне, проект будет направлен исключительно на создание технологий неядерных ракет, о разработке ядерного оружия речи не идет. Во-вторых, в ведомстве подчеркнули, что готовы приостановить разработку новых ракет, как только Россия вернется к соблюдению ДРСМД.

Что такое договор о РСМД Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В соответствии с его положениями США и СССР, а потом и его правопреемница Россия отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Договор является бессрочным, каждая из сторон имеет право выйти из него, если решит, что «связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы». Уведомление об этом шаге должно быть сделано за шесть месяцев.

4 марта, Владимир Путин подписал указ о приостановке действия ДРСМД. В соответствии с указом участие России в соглашении приостановлено «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». В начале февраля свои обязательства в рамках ДРСМД приостановил Вашингтон. По версии Пентагона, условия договора нарушает российская ракета 9M729, которую, по мнению США, Россия испытала на дальность более 500 км. Москва заявила, что испытания проводились на дальность до 500 км.