США возобновят производство запрещенных ДРСМД ракет

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,09 -0,20 EUR Бирж. 74,27 0,13 Brent 66,47 0,61% USD Нал. 66,38 65,68 EUR Нал. 74,80 73,93 USD ЦБ 66,08 0,11 EUR ЦБ 74,29 -0,28 EUR/USD 1,1240 0,0058 BTC/USD Бирж. 3 943,60 -56,50 IMOEX 2 467,61 -0,36% RTSI 1 176,34 -0,27% DJIA 25 429,71 -0,08% Nasdaq 7 493,32 1,15%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,11%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,05%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+38,12%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,11%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,05%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+38,12%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 66,08 (+0,11) Quote, 13:57
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 74,29 (-0,28) Quote, 13:57
Порошенко назвал мешающих Украине вступить в НАТО и ЕС «врагов» Политика, 17:50 США ввели санкции против российско-венесуэльского банка Финансы, 17:42 «Барселона» объявила о подписании долгосрочного контракта с Альбой Спорт, 17:40 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 17:37 США возобновят производство запрещенных ДРСМД ракет Политика, 17:34 В ЦБ заявили об обеспокоенности ростом долговой нагрузки россиян Финансы, 17:34 Пропали с радаров: как сложилась жизнь знаменитых в прошлом актеров Спецпроект РБК PINK, 17:33 Опубликовано видео с места ДТП «КамАЗа» с «Панцирем» во Владивостоке Общество, 17:32 «Роснефть» обжаловала отказ Европейского суда снять санкции с компании Политика, 17:31 Акции Boeing подешевели на 11% после авиакатастрофы в Эфиопии Финансы, 17:27 Обрушившийся при взрыве дом в Магнитогорске признали пригодным для жизни Общество, 17:25 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 17:24 Эксперты не нашли криминального следа в смерти Игоря Малашенко Общество, 17:18 Жена актера Дмитрия Назарова опровергла информацию о его госпитализации Общество, 17:12
Приостановка ДРСМД ,  
0 
США возобновят производство запрещенных ДРСМД ракет
США возобновят производство ракет, запрещенных договором о РСМД. Детали проекта пока неизвестны
Фото: Gene Blevins / Reuters

США готовятся возобновить производство крылатых ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), рассказали порталу Aviation Week в пресс-службе Пентагона. Как пояснили в ведомстве, исследования технологий для создания ракет велись еще с конца 2017 года. Тем не менее до сегодняшнего дня у Вашингтона не было планов по производству ракет, пояснили в Пентагоне. Характеристики нового оружия в ведомстве раскрывать отказались. 

В Пентагоне назвали два принципа, которыми они будут руководствоваться при производстве запрещенных ДРСМД ракет. Во-первых, рассказали в Пентагоне, проект будет направлен исключительно на создание технологий неядерных ракет, о разработке ядерного оружия речи не идет. Во-вторых, в ведомстве подчеркнули, что готовы приостановить разработку новых ракет, как только Россия вернется к соблюдению ДРСМД. 

Что такое договор о РСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В соответствии с его положениями США и СССР, а потом и его правопреемница Россия отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

Договор является бессрочным, каждая из сторон имеет право выйти из него, если решит, что «связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы». Уведомление об этом шаге должно быть сделано за шесть месяцев.

4 марта, Владимир Путин подписал указ о приостановке действия ДРСМД. В соответствии с указом участие России в соглашении приостановлено «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». В начале февраля свои обязательства в рамках ДРСМД приостановил Вашингтон. По версии Пентагона, условия договора нарушает российская ракета 9M729, которую, по мнению США, Россия испытала на дальность более 500 км. Москва заявила, что испытания проводились на дальность до 500 км. 

Фотогалерея 
Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: ДРСМД, Дональд Трамп, Вашингтон, ядерное оружие, гонка вооружений
Материалы по теме
В конгрессе США предложили не тратить бюджет на запрещенные ДРСМД ракеты
Политика
Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД
Политика
Госдеп назвал условия для диалога с Россией по ДРСМД
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter