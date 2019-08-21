Путин заявил о разочаровании ракетными испытаниями США

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разочарована испытанием США ракеты, дальность которой превышает нормы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования противоречат ДРСМД, обостряют ситуацию вообще в сфере безопасности в мире, и в Европе в частности», — сказал он.

Путин добавил, что США «слишком уж быстро» провели испытания ракеты, что свидетельствует о том, что она разрабатывалась задолго до того, как Вашингтон начал «поиск поводов» выхода из договора.

США провели в середине августа первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты, которая способна поражать цели на расстоянии, запрещенном договором. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что этот пуск говорит о том, что Вашингтон «с самого начала вел дело к подрыву» соглашения. Россия и Китай созвали экстренное заседание Совбеза ООН из-за американских ракетных разработок.