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США провели первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты
После официального выхода из ДРСМД США провели испытание крылатой ракеты, которая способна поражать цели на той дальности, которую запрещал подписанный еще с Советским Союзом договор. Ракету запустили с острова в Тихом океане

Соединенные Штаты провели тестирование крылатой ракеты, выходящей за рамки условий договора о запрете ракет средней и меньшей дальности. Об этом, как передает CNN, говорится в сообщении Пентагона.

Испытание проводилось на западном побережье США, в Калифорнии. Запуск был произведен с острова Сан-Николас, который используется в качестве военным полигоном. «Министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации у западного побережья США в воскресенье. В настоящее время мы оцениваем результаты этого испытания», — приводит CNN слова представителя вооруженных сил, подполковника Карлу Глисон.

Ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км. По условиям договора РСМД, США и Россия, как преемница Советского Союза, обязывались не производить и не испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ДРСМД, крылатая ракета, Пентагон, испытания
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