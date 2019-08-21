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«Пентагон посылает сигнал»: западные СМИ о ракетных испытаниях США
Китай и Россия запросили экстренное заседание Совбеза ООН из-за ракетных испытаний США. Ранее Пентагон показал видеозапись запуска крылатой ракеты. Что западные СМИ пишут о новом возможном этапе гонки вооружений — в обзоре РБК

The Financial Times, Великобритания

«Россия и Китай осудили США и обвинили их в нагнетании глобальной напряженности после испытаний крылатой ракеты наземного базирования, которые прошли всего через две недели после выхода из договора времен Холодной войны, который запрещал разработку подобных вооружений. В этом месяце США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года, который запрещал разработку крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5500 км, ссылаясь на предполагаемые нарушения Россией этих правил. Договор был одним из ключевых элементов глобальной системы контроля над вооружениями. Испытания предполагают, что США стремятся продемонстрировать возможности своей ракеты наземного базирования и свою способность разрабатывать системы, которые были запрещены договором. Эксперты предупредили, что разрушение договоренностей может ознаменовать новую гонку вооружений и массовое размещение новых пусковых комплексов в Европе и Азии».

The Washington Examiner, США

«Пентагон посылает сигнал России после проведения первых ракетных испытаний с момента выхода Трампа из договора времен Холодной войны»

«До 2 августа (день, когда США вышли из ДРСМД. — РБК) испытания были бы незаконными. <…>

Администрация Обамы обвинила Россию в нарушении договора в 2014 году, но в конечном счете решила остаться участником ДРСМД. Китай, который не является участником, накопил арсенал ракет, некоторые из которых попадают в категорию средней дальности. Принимая во внимание эти разработки, оборонные ведомства и эксперты выразили обеспокоенность, что США отстают [в гонке], заставляя Пентагон использовать свой потенциал теперь, когда США вышли из договора. Есть те, кто обеспокоен, что без какого-либо соглашения, которое бы заменило [ДРСМД] может развиться новая гонка вооружений, в то время как другие считают, что договор и так не работал с тех пор, как Россия начала его нарушать.

<…>

Но Пентагону предстоит еще многое сделать в других областях противоракетной обороны. Чиновники и законодатели обеспокоены, что США могут не быть адекватно подготовлены к защите от новых ракет, известных как гиперзвуковые, которые, как считается, обладают огромной скоростью и маневренностью и которые могут пробить оборону, состоящую из обыкновенных вооружений».

The Guardian, Великобритания

«Версии ракет наземного базирования были убраны из вооружений десятилетия назад, после подписания ДРСМД Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году.

Запрет на ракеты с дальностью 500 — 5500 км был направлен на снижение возможностей обеих стран совершить ядерный удар в кратчайшие сроки.

<…>

Глобально после окончания ДРСМД остается один главный договор, обеспечивающий формальное сдерживание мировых крупных арсеналов — новый договор СНВ (соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений. — РБК), — и он тоже под угрозой.

Он ограничивает число стратегических ядерных боеголовок, развернутых США и Россией до 1550 с каждой стороны, и дает важную возможность верификации и обмена данными, но его срок действия истекает в феврале 2021 года. Он может быть продлен, но советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что это маловероятно.

Трамп проявил интерес к достижению нового соглашения о контроле над вооружениями, но с участием Пекина. Обеспокоенность о растущем ракетном арсенале Китая, который не является участником ни одного международного соглашения о контроле над вооружениями, могли повлиять на силовиков в американской администрации и подтолкнуть их к выходу из ДРМСД.

<…>

Так как китайский арсенал, как считается, в 20 раз меньше российского или американского, и не развернут оперативно (боеголовки хранятся отдельно от пусковых систем), критики в администрации считают, что присоединение Китая [к договору] — это «ядовитая пилюля» для предотвращения предметных переговоров до истечения срока СНВ. Пекин заявил, что не заинтересован в подобной сделке».

Time, США

«Пентагон подчеркнул, что ракета, испытанная в воскресенье, обычной конфигурации, подразумевая, что она не была снабжена ядерной боеголовкой. Тем не менее распад ДРСМД, наряду с новыми испытаниями, усилили страхи перед развивающейся гонкой вооружений. Пентагон загрузил замедленное видео, на котором показан запуск ракеты Tomahawk с системы Mk 41.

Видеоряд был примечателен тем, чтон подтвердил одно из главных опасений Москвы по поводу американских систем ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии. Россия годами жаловалась, что эти системы с использованием Mk-41 могут быть преобразованы в системы атаки, нарушающие ДРСМД, путем установки ракет Tomahawk. США отвечали, что Mk-41 не были запрещены ДРСМД потому, что никогда не проходили испытаний с ракетами наземного базирования. Возможно, они и были правы, но обеспокоенность Кремля была обоснована.

Не ясно, что Пентагон собирается делать с какими-либо новыми ракетными системами средней дальности, которые все еще остаются на ранней стадии тестирования. США не сделали ни одного заявления по поводу того, где они собираются их разместить.

<…>

Опасения насчет этих вооружений, которые могут переместиться с помощью передвижной пусковой установки в отдаленные регионы, запуститься и достичь целей в считанные минуты, стали причиной широко распространившейся нестабильности в Европе в 1980-х. ДРСМД был продуктом Холодной войны, когда США и СССР манипулировали ужасом другу друга перед ядерным уничтожением, чтобы выиграть время относительного мира. Тем не менее сверхдержавы поняли, что определенные вооружения обоюдно угрожающие, и вместе поработали над тем, чтобы ликвидировать эту угрозу.

Эксперты по контролю над вооружениями обеспокоены последствиями подрыва проверенного временем ядерного соглашения. Кошмарная перспектива того, как мир выглядит без жесткого контроля над ядерным вооружением, открылась в последние недели с очевидным неудачным испытательным запуском новой крылатой ракеты Россией».

Автор: Анастасия Антипова
Теги: ДРСМД, «Томагавк»
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