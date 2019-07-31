МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США. Таким образом он ответил на вопрос про действия страны в случае размещения США запрещенных договором ракет наземного базирования в Европе, сообщает «Интерфакс».

По словам Рябкова, ключевым моментом в принятии решения будет подлетное время. При этом он добавил, что этот вариант «умозрительно-абстрактный». Представитель МИДа провел параллель с Карибским кризисом, однако заметил, что аналогия не географическая, «без привязки к любым координатам на земном шаре».

«Но все-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего послезавтра как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью», — заявил Рябков.

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа. Поводом к выходу из соглашения для американской стороны стала разработка Россией крылатой ракеты 9М729. В США считают, что дальность ее полета превышает разрешенную договором, Москва это отрицает.