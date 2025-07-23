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Карапетян выиграл у правительства Армении дело о национализации «Элсетей»

Офис компании &laquo;Электрические сети Армении&raquo;
Офис компании «Электрические сети Армении» (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Миллиардер Самвел Карапетян выиграл у правительства Армении иск в Международном суде по делу о национализации «Электросетей Армении», сообщает Sputnik Армения.

Рассмотрение дела было инициировано семьей Карапетянов в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) — в порядке, установленном соглашением между Арменией и Кипром от 1995 года. Срочный арбитраж обязал Ереван воздержаться от применения поправок, недавно принятых в парламенте страны, а также от дальнейших шагов по конфискации «Электросетей Армении».

Согласно решению суда, при отсутствии неотложных мер истцам будет трудно получить полное возмещение убытков, если они потеряют контроль над компанией или перестанут быть ее владельцами.

Решение суда подлежит обязательному исполнению правительством Армении.

Карапетяна арестовали 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти, поводом к этому стали его заявления в поддержку Армянской апостольской церкви, которую критикует Пашинян. До этого в доме у бизнесмена в Ереване провели обыски. После ареста власти заявили о решении национализировать принадлежащую ему компанию «Электрические сети Армении».

 Помимо Карапетяна, арестовали архиепископа Баграта Галстаняна и главу Тавушской епархии ААЦ, а также главу Ширакской епархии ААЦ Микаэла Аджапахяна.

В начале июля парламент Армении во втором, окончательном чтении одобрил законопроект о возможности национализировать «Электросети». Президент Армении Ваагн Хачатурян 8 июля подписал несколько законов о внесении поправок в закон «Об органе регулирования общественных услуг». News.Am писал, что они были приняты с целью национализировать «Электросети».

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство временно возьмет на себя управление «Электросетями Армении». Он подчеркнул, что речь идет о передаче управления, и поставил задачу «найти максимально эффективного управляющего и установить очень четкий общественный и государственный контроль над управлением».

Материал дополняется.

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Самвел Карапетян Армения Электросети Армении
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Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
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