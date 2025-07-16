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Конфликт Пашиняна и церкви ,  
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Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег

Сюжет
Конфликт Пашиняна и церкви
Самвел Карапетян
Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Правоохранительные органы Армении предъявили миллиардеру Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег, сообщили в совете по защите бизнесмена, передает Shamshyan.

В сообщении говорится, что, «вместо того чтобы прекратить уголовное производство и снять арест, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну недавно было предъявлено новое обвинение в «отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний». Защита назвала его «явно необоснованным».

Адвокаты Карапетяна подчеркнули, что в тексте обвинения не упоминаются никакие решения, принятые Карапетяном, которые могли бы доказать его вину.

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Самвел Карапетян

Карапетян — российский и армянский миллиардер, глава российской промышленно-строительной группы компаний «Ташир».

Ранее, 17 июня, бизнесмен резко раскритиковал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинив того в том числе в разрушении традиционных ценностей, попытках ослабить влияние церкви. Карапетян заявил о готовности «вмешаться по-своему» в поддержку Армянской апостольской церкви.

В тот же день в доме Карапетяна в Ереване прошли обыски, и сам бизнесмен явился в полицию, после чего ему было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти. Суд арестовал бизнесмена сроком на два месяца, ссылаясь на риск давления на свидетелей и потенциального побега, его адвокаты обжаловали это решение и подали апелляцию.

Карапетян заявил из тюрьмы, что его действия направлены на защиту справедливости в стране, а также инициировал создание политической команды, которая «пойдет своим путем, не исключая внутриполитического сотрудничества с единомышленниками».

На фоне ареста власти начали обсуждать национализацию энергетических активов, принадлежащих Карaпетяну, что усилило общественное и политическое противостояние.

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Софья Полковникова
отмывание Самвел Карапетян Армения
Самвел Карапетян фото
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
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