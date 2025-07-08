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Конфликт Пашиняна и церкви ,  
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В Армении приняли законы о национализации компании Карапетяна

В Армении приняли законы о национализации «Электросетей Армении» Карапетяна
Сюжет
Конфликт Пашиняна и церкви
Президент Армении подписал законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении» Карапетяна. До этого силовики пришли в штаб-квартиру компании с обысками
Ваагн Хачатурян
Ваагн Хачатурян (Фото: Пресс-служба СФ РФ/ТАСС)

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал несколько законов о внесении поправок в закон «Об органе регулирования общественных услуг», сообщила пресс-служба главы государства.

News.Am пишет, что они были приняты с целью национализировать компанию «Электросети Армении» бизнесмена Самвела Карапетяна.

Карапетян был арестован 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти, тогда же премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что «назрел момент» национализировать компанию. После этого Ереван объявил о решении национализировать и выставить на торги «Электросети».

В начале июля агентство «Sputnik Армения» сообщило, что парламент страны во втором, окончательном чтении одобрил законопроект о возможности национализировать «Электросети».

Инициативу поддержали 65 депутатов, против проголосовали 27, еще один воздержался. Кроме того, на заседании произошла потасовка, после того как один из депутатов посчитал закон «попыткой властей углубить антироссийские настроения» в Армении.

Силовики пришли в штаб-квартиру «Электросетей Армении» Карапетяна
Политика
Нарек Карапетян

Утром 8 июля сотрудники правоохранительных органов вошли в здание головного офиса «Электросетей Армении». По данным News.am, также силовики пришли в дом племянника Карапетяна Нарека, который является председателем совета директоров компании.

Адвокат Карапетяна Арам Вардеванян заявил, что основанием для обысков стали публикации на информационных сайтах «Айкакан жаманак» и «Медианьюз», касавшиеся «каких-то аудиозаписей». Вардеванян назвал их СМИ «определенной политической направленности» и добавил, что обыски были вмешательством в права человека с правовой точки зрения.

Кроме того, Пашинян ранее пригрозил уволить менеджеров компании «Электросети Армении» за принуждение подчиненных участвовать в акциях в поддержку Карапетяна.

Руководство ААЦ Армянской апостольской церкви (ААЦ), в поддержку которой высказывался Самвел Карапетян, давно критикует политику премьера, например, в декабре 2020 года, после поражения Армении во второй карабахской войне, католикос всех армян Гарегин II был среди тех, кто призывал Пашиняна уйти в отставку.

Весной и летом 2025 года конфликт между премьер-министром и ААЦ резко обострился. Пашинян, в частности, обвинил католикоса Гарегина II — первоиерарха церкви — в нарушении целибата, призвав его оставить пост. Высший духовный совет ААЦ выступил с заявлением о том, что Пашинян начал «очередную кампанию» против церкви, «ставя себя выше закона».

После этого началась серия арестов. Среди задержанных оказались архиепископ Баграт Галстанян — лидер движения и глава Тавушской епархии ААЦ, глава Ширакской епархии ААЦ Микаэл Аджапахян и Самвел Карапетян.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Самвел Карапетян Армения законы
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Самвел Карапетян фото
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
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