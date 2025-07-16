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Конфликт Пашиняна и церкви ,  
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Пашинян пообещал найти эффективного собственника для компании Карапетяна

Сюжет
Конфликт Пашиняна и церкви
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Carl Court / Getty Images)

Правительство Армении временно возьмет на себя управление компанией «Электросети Армении», заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции. Его слова приводит Armenpress.

«Наша цель такова: на данном этапе мы должны взять управление ЭСА, но мы вовсе не говорили, что <...> государство всегда будет управлять ЭСА. Мы говорим о передаче управления, поэтому наша задача — найти максимально эффективного управляющего и установить очень четкий общественный и государственный контроль над управлением», — заверил Пашинян.

Компания «Электросети Армении» принадлежит миллиардеру Самвелу Карапетяну, которого после конфликта с Пашиняном арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Комментируя возможные международные арбитражные иски, связанные с ситуацией вокруг компании Карапетяна, премьер отметил, что это часть рабочего процесса. По его словам, к правительству или его структурам подаются в том числе внутригосударственные иски, на которые, в свою очередь, подаются встречные.

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В июле президент Армении Ваагн Хачатурян подписал поправки к закону «Об органе регулирования общественных услуг», принятые, по информации News.am, для национализации компании «Электросети Армении» Карапетяна. Его арестовали 18 июня по обвинению в призывах к захвату власти. Пашинян тогда же сказал, что «назрел момент» для национализации.

Ранее Пашинян также пригрозил уволить менеджеров компании за давление на сотрудников с целью участия в акциях в поддержку Карапетяна. Последний поддерживает Армянскую апостольскую церковь, которая давно критикует Пашиняна.

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Персоны
Полина Дуганова
Самвел Карапетян Никол Пашинян Армения национализация Электросети Армении
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Самвел Карапетян фото
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
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